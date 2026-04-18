Das Ein-Team-Mittelfeld Verbandsliga +++ Eppingen zwischen den Welten von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppinger (weiß) bei ihrem Auswärtsspiel in Pforzheim vor zwei Wochen. – Foto: Y. Le Madon

Das Tabellenmittelfeld der Verbandsliga besteht strenggenommen nur aus dem VfB Eppingen. Die Fachwerkstädter sind das einzige Team, das nicht innerhalb von zwei Spieltagen auf einen der beiden Relegationsränge klettern, beziehungsweise abrutschen kann. Schade ist, dass nur zwei bessere Ergebnisse 2026 fehlen, um mit realistischen Aufstiegschancen in den Saisonendspurt gehen zu dürfen. Dafür ist der Erfolgsdruck nicht mehr allzu groß. Am Sonntag beim TSV Reichenbach wird die Elf von Trainer David Pfeiffer eine Geduldsprobe erwarten, da die Mittelbadener mittendrin im Abstiegskampf stecken.

Oliver Späth gibt sich keinen Träumereien hin. „Ich denke auch, dass der Abstand zu groß ist", sagt Eppingens Sportlicher Leiter angesichts von sieben Punkten Differenz zum zweiplatzierten FV Fortuna Heddesheim. Wie sein Trainer David Pfeiffer vor Wochenfrist teilt er die Einschätzung, "dass wir in den verlorenen Spielen eine bessere Leistung als bei unseren Siegen gezeigt haben." Das gilt auch für den 3:0-Erfolg vom vergangenen Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim II. Nicht gut spielen, dafür aber gewinnen ist eine Konsequenz, mit der in Eppingen sicherlich jeder gut leben kann.