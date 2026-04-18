Das Ein-Team-Mittelfeld

Das Tabellenmittelfeld der Verbandsliga besteht strenggenommen nur aus dem VfB Eppingen. Die Fachwerkstädter sind das einzige Team, das nicht innerhalb von zwei Spieltagen auf einen der beiden Relegationsränge klettern, beziehungsweise abrutschen kann. Schade ist, dass nur zwei bessere Ergebnisse 2026 fehlen, um mit realistischen Aufstiegschancen in den Saisonendspurt gehen zu dürfen. Dafür ist der Erfolgsdruck nicht mehr allzu groß. Am Sonntag beim TSV Reichenbach wird die Elf von Trainer David Pfeiffer eine Geduldsprobe erwarten, da die Mittelbadener mittendrin im Abstiegskampf stecken.
Oliver Späth gibt sich keinen Träumereien hin. „Ich denke auch, dass der Abstand zu groß ist", sagt Eppingens Sportlicher Leiter angesichts von sieben Punkten Differenz zum zweiplatzierten FV Fortuna Heddesheim. Wie sein Trainer David Pfeiffer vor Wochenfrist teilt er die Einschätzung, "dass wir in den verlorenen Spielen eine bessere Leistung als bei unseren Siegen gezeigt haben."
Das gilt auch für den 3:0-Erfolg vom vergangenen Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim II. Nicht gut spielen, dafür aber gewinnen ist eine Konsequenz, mit der in Eppingen sicherlich jeder gut leben kann.
Am Sonntag und in den Wochen darauf mehren sich die Begegnungen mit Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen. "Das sind aber meistens die schwierigsten Spiele, in denen du untergehen kannst, wenn du nicht voll da bist und den Kampf nicht annimmst", so der Sportliche Leiter weiter. Für den maximal besten Saisonausgang geht es laut ihm nun darum, "weiter Punkte zu sammeln."
Nach zwei Spielen Zwangspause darf mit Dejan Tomic der erfolgreichste Torschütze wieder mitwirken. Er hat seine Rotsperre abgesessen und sammelte schon wieder Minuten auf dem Platz bei der zweiten Mannschaft. "Das hat mir besonders gefallen und Dejan hat sich mit seinen beiden Toren hervorragend eingebracht", ist Späth angetan von Tomic' Doppelpack beim 2:0-Sieg beim SV Rohrbach/S.