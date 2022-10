Das Dutzend voll gemacht

FV Nimburg – FV Sasbach II 12:0 (4:0)



Aufstellung FVN: Schwaab, Schoner, Bühler (77. Bögelsbacher), Wild, M. Vrousai, Reifsteck, Rees, Salimov (65.Soumah), Hajdini (55. Bockstahler), Löffler, Traore (77. Ak. Salimov)



Tore: 1:0 Bühler (2.), 2:0/3:0/8:0/11:0 Rees (3./7./70./84.), 4:0/5:0/10:0 M. Vrousai (15.47./78.), 6:0 Hajdini (51.), 7:0 Traore (62.), 9:0 Soumah (74.) 12:0 Löffler (89.)



Einen weiteren furiosen und zweistelligen Sieg fuhr der FV Nimburg am vergangen Wochenende gegen die Reserve des FV Sasbach ein. Bereits nach sieben Minuten war das Spiel eigentlich entschieden. Bühller und ein Doppelpack von Rees brachten den FVN mit 3:0 in Führung. Bis zur Pause legte „nur“ noch Vrousai nach. In der zweiten Halbzeit brachen die überforderten Sasbacher, die in auch noch Ihren Torwart wechseln mussten, völlig ein. Rees mit vier, Vrousai mit drei Toren, sowie fünf weitere Torschützen rundeten den 12:0 Rekordsieg ab.

Am kommenden Sonntag spielt der FVN zum dritten Mal in Folge zuhause im Nimbergstadion. Gegner ist um 15 Uhr, der letztjährige Teilnehmer der Aufstiegsspiele, die SG Broggingen/Tutschfelden. Eine anspruchsvolle Aufgabe die mit höchster Konzentration angegangen werden muss.

Die Reserven spielen bereits um 12.30 Uhr.

Auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Festbesucher freut sich der FVN.



FV Nimburg II – FV Sasbach III 4:3 (2:3)



Tore: 1:0 Bekci (11.), 2:2 Berisha (41.), 3:3 Schmidt (53.), 4:3 Graf (85.)



Vorschau Aktive:

Sonntag, 23. Oktober,

12.30 Uhr: FVN II – SG Broggingen/Tutschfelden II

15 Uhr: FVN – SG Broggingen/Tutschfelden



Vorschau Jugendspiele in Nimburg:

C-Junioren: Samstag, 22.Oktober

11.30 Uhr: JFV Untere Elz– SVO Rieselfeld

A-Junioren: Samstag, 22.Oktober

14.30 Uhr: JFV Untere Elz II – SG Neuenburg