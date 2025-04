Das Durlach-Derby steht an

Mit dem FC Heidelsheim und dem FV Kirchfeld treffen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte aufeinander. Die Kirchfelder sind mit Abstand der beste Aufsteiger in dieser Saison und belegt Platz Sechs. Heidelsheim steht auf Platz Acht. Im Duell dieser beiden Mannschaften ging zuletzt sechs Mal in Serie der FCH als Sieger hervor.

Bereits am Freitagabend empfängt der FC Ersingen den ATSV Mutschelbach. Auch diese beiden Teams liegen in der Tabelle eng beieinander und werden nur von zwei Zählern getrennt. Ersingen verlor zuletzt drei Mal in Folge.