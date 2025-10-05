"Das dürfen wir nicht verlieren" - Vahdet gewinnt Stadtduell

"Super enttäuschend. Wir kriegen ein Tor nach einer Ecke, nach einem eigenen Fehler, und nach einem Anschluss und einem Freistoß aus dem Halbfeld vom Gegner, kurz danach,“ analysierte Runzer nach Abpfiff. „Ein Spiel, das wir, glaube ich, nie verlieren dürfen in der Form.“

Die Freien Turner erwischten einen schwachen Start: Bereits in der 13. Minute brachte Tim Mertens die Gastgeber in Führung. Danach erspielten sich die Turner mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten, konnten diese aber nicht nutzen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Elf von Runzer die aktivere Mannschaft, doch Vahdet zeigte sich deutlich effektiver im Abschluss. Armagan Kücük (68.) und Ismailcan Usta (84.) erhöhten auf 3:0, ehe Yasin Chehab in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik betrieb (90.+1).

„Wir haben uns genug Chancen erspielt, oder Dinge, die zu Chancen werden können, wie Reingaben und Ähnlichem von außen, und kriegen es nie hin, den Ball irgendwie über die Linie zu kriegen,“ so Runzer weiter. Der Coach ärgerte sich besonders darüber, dass die Tore nach vermeidbaren Situationen fielen: „Am Ende steht ein 3:1 gegen einen Gegner, der auf gar keinen Fall zwei Tore besser war in dem Spiel. Das dürfen wir nicht verlieren – ist einfach unfassbar ärgerlich.“

Für die Freien Turner bleibt die Erkenntnis, dass in puncto Chancenverwertung und defensiver Konsequenz weiterhin Arbeit ansteht. Schon in der kommenden Woche bietet sich jedoch die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Tabellarisch zog Vahdet an den Turnern vorbei und punktgleich mit dem Stadtrivalen. Es war zugleich der erste Sieg für Vahdet gegen FT Braunschweig seit der FuPa-Datenerfassung.