Das Dürener Derby ist erneut das Spitzenspiel

Fußball-Landesliga: Die Sportfreunde empfangen Kurdistan. Der Gastgeber hat Personalprobleme, für den Gästetrainer ist es ein besonderes Duell.

Am dritten Spieltag der Rückrunde kommt es für die Dürener Sportfreunde bereits zum zweiten von drei Lokalduellen in der Fußball-Landesliga. Das Heimspiel gegen Viktoria Arnoldsweiler hatte das Team aus dem Grüngürtel zu Hause bereits mit 2:4 verdientermaßen verloren. Anschließend schossen sie sich beim 6:3 in Zülpich den Frust vom Leib und stehen derzeit auf Platz zwei, direkt gefolgt von der Viktoria und dem kommenden Gegner SV Kurdistan.

Hier treffen also zwei Teams aus Düren aufeinander, für die es um die Chance geht, an Tabellenführer Verlautenheide zumindest dranzubleiben. „Wir waren mit der Hinrunde sehr zufrieden und besitzen nach wie vor die Option, auch als Tabellenzweiter vielleicht den Aufstieg zu schaffen. Ob dies jedoch jetzt schon für die Mannschaft und den Club angegangen werden sollte, wage ich noch nicht zu unterschreiben. Dafür gibt es meiner Meinung nach noch einige Fragezeichen“, sagt SFD-Coach Marcel Demircan, der auch in der kommenden Saison die Trainerposition innehaben wird.

Keine sattelfeste Defensive

In den beiden ersten Partien hat sich wieder einmal herausgestellt, dass die Dürener Defensive alles andere als sattelfest ist. Einwürfe oder Standards sorgen für Gegentreffer, zudem sieht Demircan auch ein gewisses Tempodefizit bei dem einen oder anderen Abwehrspieler. „Wenn man viele Laufduelle in der hintersten Reihe verliert, gerät man natürlich immer in Gefahr, Gegentore zu kassieren. Glücklicherweise haben wir dies bislang durch unsere gute Offensive ausgleichen können“, sagt der Trainer.

Allerdings haben die Dürener ein größeres personelles Problem für das Derby, denn mit Xhelal Kurtaliqi (krank), Marcel Reisgies (Sperre), Mustapha Chahrour (Adduktorenprobleme nach Baller-League-Einsatz Anfang der Woche), Peer Iven (Oberschenkelfaserriss) und Neuzugang Jay Mbayabu (muskuläre Probleme) muss Marcel Demircan auf fünf mögliche Starter verzichten. „Wir haben den Kader mit 18 Spielern extra klein gehalten, um allen Spielern möglichst viel Spielzeit zu gewähren, von daher werden wir uns nicht beklagen und eine dennoch gute Elf aufs Feld schicken“, sagt der Coach und erwartet ein spannendes und heißes Derby, in dem er keinen direkten Favoriten sieht.

Klare Angelegenheit im Hinspiel

Auf kurdischer Seite betreut derzeit wieder einmal Siyar Tan bis Saisonende den SVK, nachdem man sich von Trainer Thomas Graf zwischenzeitlich getrennt hat. „Für mich persönlich wird es ein besonderes Duell, weil ich meine ganze Jugendzeit bei den Sportfreunden gespielt und daher viele Personen kennengelernt habe. In die alte Heimat zurückzukommen, ist spannend. Ich möchte nicht als Verlierer vom Platz gehen“, freut sich der Coach des SV Kurdistan auf dieses wichtige Spiel.

Beim Hinspiel musste sich seine Mannschaft deutlich und verdient mit 0:3 geschlagen geben; das will man nun wiedergutmachen. Dazu benötige man Entschlossenheit im Angriff und Abwehr. Der 31-jährige Tan, der seit der Gründung des Vereins als Spieler und Co-Trainer der ersten Mannschaft stets zur Verfügung gestanden hat, will mit einem Sieg wieder an den Sportfreunden vorbeikommen und in der Tabelle auf Platz zwei springen.

Dazu müssen allerdings noch die Kleeblätter aus Arnoldsweiler mitspielen und nicht im zweiten Dürener Derby beim 1. FC Düren II punkten. „Es wird mit Sicherheit ein sehr emotionales Derby werden, denn viele Spieler haben im jeweils anderen Club gespielt und man kennt sich von daher sehr gut. Bei einem positiven Ausgang werde ich gewiss sehr große Freude empfinden“, hofft Siyar Tan auf drei Punkte.

Die Spiele am Wochenende: Lich-Steinstraß - Rott (So., 14.30 Uhr), Sportf. Düren - Kurd. Düren, Erftstadt-Lechenich - Zülpich, Breinig - Raspo Brand, Verlautenheide - Helpenstein (alle So., 15 Uhr), 1. FC Düren II - Arnoldsweiler, Teveren - Glesch-Paffendorf, SC Erkelenz - SV Eilendorf (alle So., 15.30 Uhr)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de