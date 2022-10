Das Duell zweier Regionalliga Dörfer – Rehden zu Gast bei Jeddeloh Der BSV und die lange Sehnsucht nach dem zweiten Auswärtssieg!

Freitagsspiele sind “in” und so steht diesen Freitag für Rehdens Kicker eine weitere Flutlichtpartie auf dem Spielplan der Regionalliga Nord. Diese führt sie in die gut 80 Km entfernte 53acht Arena nach Edewecht/Jeddeloh II zum derzeitigen Tabellenzweiten der Liga. Hier geht es für den BSV wiedermal bei der Jagd nach dem zweiten Saison-Auswärtsdreier einen Erfolg einzufahren.

Sieben Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden und fünf Niederlagen – dazu nur sieben Tore bei fünfzehn Gegentreffern. Rehdens bisherige Auswärtsbilanz der Regionalliga Nord-Saison 2022/23 lässt mit vier Pluspunkten zu wünschen übrig. Daran änderte auch der jüngste Aufgalopp „an der Lohmühle“ in Lübeck nichts. Nach der 0:4-Niederlage, bei der es in keinster Weise zum Punktgewinn reichte, wurde allen das Thema: “fehlender Torerfolg” noch einmal nachhaltig vor Augen geführt.

SSV Jeddeloh: Der 38-jährige Ex-Profi Björn Lindemann wurde zu Saisonbeginn als neuer Trainer beim Gegner SSV Jeddeloh II verpflichtet. Einst Spieler des SSV trat er damit die Nachfolge von Oliver Reck bei den Ammerländer Kickern an. Seine Bilanz beim letztjährigen Tabellendreizehnten kann sich sehen lassen. Mit 8 Siegen, 3 Remis und erst 3 Niederlagen in 14 Spielen holte seine Truppe bei 32:24 Toren mit einem 4-2-3-1 Spielsystem bereits 27 Punkte. Zuletzt hat es der Werder Nachwuchs geschafft, dem SSV mit 4:1 eine Auswärts-Niederlage beizubringen. Daheim in der 53acht Arena sind sie diese Saison mit fünf Siegen und einem Remis bei 15:6 Toren allerdings noch ohne Niederlage.

Der SSV hat einen Mix zwischen Erfahrung und Jugend in ihrem 26er Team, sie sind auf den Außen gefährlich, dementsprechend kommen auch gute Flanken. Hierfür haben die SSVer mit Marcel Gottschling, Miguel Fernandes und Kasra Ghawilu drei gestandene Stürmer zurück ins Ammerland geholt, was sich auch in ihrer positiven Torquote widerspiegelt. Aber auch in der Defensive steht der Kader als gestandene Elf kompakt. Auch bei ihren Kontern muss man auf der Hut sein.

Tabellenplatz: 2 Tordifferenz 32:24 Punkte: 27 (24 P* mit NFV Punktabzug für Zahlungsversäumnis)

Trend der letzten Spiele: N | S | N | S | S

Bester Torschütze: 4 Tore – Marcel Andrijanic | 4 Tore – Miguel Fernandes | 4 Tore – Kasra Ghawilu |

Trainer: Björn Lindemann seit: 2022

Der Blick zurück: Bisher gab es seit 2018 neun Spielansetzungen beider Clubs, acht in der Regionalliga Nord, wovon drei in den Corona Jahren 20/21 später wieder annulliert wurden. Zudem gab es ein Duell im Landespokal. Viermal gewann der BSV Rehden – es gab ein Remis und dreimal gingen die Punkte an den SSV Jeddeloh II. Die letzte Partie beider Clubs fand am 19.11.2021 in den Waldsportstätten statt. Der SSV Jeddeloh gewann dort nach einer Rehdener 2:0 Führung in einer intensiven Schlussphase noch mit 2:3 Toren.

Fazit: Der BSV muss sein Tore-Defizit in der Fremde angehen. Dazu ist es wichtig das jeder alles an Willen und Bereitschaft in die Waagschale wirft – das ist die Basis. Dazu muss BSV ihre Qualitäten, die durchaus da sind, auf den Platz bringen. Das zuletzt intensive Training und die Partie gegen Havelse waren ein erster Schritt. Dieses soll in Jeddeloh wieder greifen und auch dort zum Erfolg führen.

Rehden-Trainer Kristian Arambasic zur anstehenden Partie: „Mit den zwei Heimsiegen in Folge wollen wir nun auch in Jeddeloh bei einem Spitzenteam auswärts Punkten. Gegen Jeddeloh müssen wir sehr gut gegen den Ball arbeiten, weil die aktuell beste Offensive mit 32 Treffer auf uns zukommt, aber wir können gegen den Ball und werden unsere offensiven Spieler versuchen in Position zu bringen.“

Zum Personal: Bocar Djumo und Kerem Sahan fallen weiterhin aus. Angelos Argyris ist dafür wieder ein Kandidat für den Spieltagskader. Somit stehen 21 Spieler für 20er-Kader zur Verfügung.

Der Kader: Flemming Niemann, Ole Bahr, Julijan Popovic, Daniel Haritonov, Pierre Becken, Jan Roschlaub, Niklas Kiene, Malik Memisevic, Ebrima Jobe, Emeradue Betani-Baku, Han Karam, Tony Lesueur, Georgios Tsapakidis, Shamsu Mansaray, Josip Tomic, Kevin Coleman, Leonardo Cristescu, Lovro Sindik, Angelus Argyris, Alessio Arambasic, Moody Chana.