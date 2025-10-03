Anna-Lenz Parzhuber geht auch mal dahin, wo es weh tut. – Foto: Peter Solek

Das Duell um die Meisterschaft? »Haben eine Rechnung offen« 6. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Sonntag: Duell der zwei Teams, die am Ende die Meisterschaft unter sich ausmachen? Verlinkte Inhalte präsentiert von Frauen: Bayernliga Ruderting FC Forstern

Anna-Lena Parzhuber will mit dem FCR erfolgreich sein - und scheut deshalb weder Kosten und Mühen. Neben ihrem Job als "Kauffrau für Büromanagement" möchte sich die 25-Jährige voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Deshalb ist sie von Tann im Rottal nach Ruderting gezogen, um sich die Fahrerei (rund 80 Kilometer einfach) zu sparen. Dem Erfolg wird alles untergeordnet - und das soll sich auszahlen. Im nächsten Schritt mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Forstern am 6. Spieltag.

Nicht wenige gehen davon aus, dass am kommenden Sonntag die beiden Teams in der Frauen-Bayernliga aufeinandertreffen, sich sich bis zum Ende der Saison um den Meistertitel streiten werden. Zu ihnen zählt auch Anna-Lena Parzhuber, die aber auch Stern München noch in den illustren Kreis der absoluten Top-Teams aufnehmen möchte. Diese Mannschaften bewegen sich auf demselben Niveau, ist sie überzeugt. Insgesamt und vor allem am 6. Spieltag wird deshalb "die Tagesform ausschlaggebend" sein. Klar, man habe Respekt voreinander. Ruderting allen voran, weil Forstern in der vergangenen Spielzeit eine Art Angstgegner war. Einmal trennte man sich ohne Sieger, einmal gewannen die Oberbayern. "Fürchten tun wir uns dehalb nicht. Im Gegenteil: Wir haben eine Rechnung offen", zeigt sich Parzhuber angriffslustig. "Nicht nur deshalb kann es ein spannendes Spiel werden am Sonntag." Interessant wird es nicht wegen der Vorzeichen. Aber auch wegen der Realität: Denn sowohl der FCR als auch der FCC haben bisher alles gewonnen, haben eine blütenweiße West.

In der vergangenen Saison konnte Forstern in Ruderting jubeln. – Foto: Peter Solek

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr FC Forstern FC Forstern FC Ruderting Ruderting 13:00 PUSH