Das Duell um die Meisterschaft? »Haben eine Rechnung offen«

Anna-Lena Parzhuber will mit dem FCR erfolgreich sein - und scheut deshalb weder Kosten und Mühen. Neben ihrem Job als "Kauffrau für Büromanagement" möchte sich die 25-Jährige voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Deshalb ist sie von Tann im Rottal nach Ruderting gezogen, um sich die Fahrerei (rund 80 Kilometer einfach) zu sparen. Dem Erfolg wird alles untergeordnet - und das soll sich auszahlen. Im nächsten Schritt mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Forstern am 6. Spieltag.
Nicht wenige gehen davon aus, dass am kommenden Sonntag die beiden Teams in der Frauen-Bayernliga aufeinandertreffen, sich sich bis zum Ende der Saison um den Meistertitel streiten werden. Zu ihnen zählt auch Anna-Lena Parzhuber, die aber auch Stern München noch in den illustren Kreis der absoluten Top-Teams aufnehmen möchte. Diese Mannschaften bewegen sich auf demselben Niveau, ist sie überzeugt. Insgesamt und vor allem am 6. Spieltag wird deshalb "die Tagesform ausschlaggebend" sein.
Klar, man habe Respekt voreinander. Ruderting allen voran, weil Forstern in der vergangenen Spielzeit eine Art Angstgegner war. Einmal trennte man sich ohne Sieger, einmal gewannen die Oberbayern. "Fürchten tun wir uns dehalb nicht. Im Gegenteil: Wir haben eine Rechnung offen", zeigt sich Parzhuber angriffslustig. "Nicht nur deshalb kann es ein spannendes Spiel werden am Sonntag." Interessant wird es nicht wegen der Vorzeichen. Aber auch wegen der Realität: Denn sowohl der FCR als auch der FCC haben bisher alles gewonnen, haben eine blütenweiße West.
Nicht alles, was glänzt, ist jedoch Gold. So gibt's in beiden Lagern durchaus auch negative Seiten bzw. Verbesserungspotenzial - trotz perfektem Saisonstart. So beklagt Forstern-Trainer Jan Strehlow eine für die Jahreszeit typische Krankheitswelle samt anschließender Pokal-Sonderbelastung und einem jüngst ausgefallenen Spiel (gegen Nürnberg II) vor einer Woche. Und nun also das Spitzenspiel. "Wir rutschen von einer Sondersituation in die nächste", hadert der 37-Jährige. Dennoch: "Ich bin stolz auf das Team, wie es damit umgeht."
Fest steht: Nach dem 6. Spieltag wird Forstern und/oder Ruderting erste Verlustpunkte zu verzeichnen haben. Einen besonderen Druck deshalb verspürt aber kein Team. "Wir spielen Zuhause. Da wollen wir dominant auftreten, den Gegner früh unter Druck setzen", gibt Strehlow die Marschroute vor. Anna-Lena Parzhuber hält dagegen: "Wir werden ganz bewusst so wie immer spielen: Unser Spiel durchziehen, nicht reagieren." Sie will mit dem FCR erfolgreich sein - koste es, was es wolle...