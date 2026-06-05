 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Das Duell der Verbandsliga-Nachbarn im exklusiven Livestream

Verbandsliga. +++ Die Volksstimme überträgt die Partie zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem FSV Barleben

von Kevin Gehring · Gestern, 18:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Sankat

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Fortuna MD
Barleben

Gerade einmal fünfeinhalb Kilometer trennen die Anlagen des SV Fortuna Magdeburg und des FSV Barleben. Am Freitagabend treffen die beiden Verbandsliga-Nachbarn am Schöppensteg aufeinander. Die Volksstimme überträgt die Partie im exklusiven Livestream.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
4
1
Abpfiff

In der jüngeren Vergangenheit sorgten die Begegnungen zwischen dem SV Fortuna und dem FSV Barleben immer für Spannung. In der Hinrunde setzte sich der FSV dank eines späten Treffers von Willy Duda mit 2:1 durch, zuvor hatten die Fortunen zweimal in Folge mit 3:2 gewonnen. Wer hat am Freitagabend die Nase vorne?

>> SV Fortuna gegen FSV Barleben im Livestream: (hier klicken)

Für alle Abonnenten der digitalen Volksstimme oder des "Sportstadt Magdeburg"-Streamingabos ist der Livestream kostenlos.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberliga, Verbandsliga, Landesliga, Landespokal und Frauen-Fußball.