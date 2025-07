Das Duell der Torjäger: "Bomber" Abazi gegen "Hausnummer" Karger

Der TSV am dritten Spieltag bei „Pipi“, dem Ex-Regionalligisten – da gibt’s ein Wiedersehen langjähriger Weggefährten auf der Trainerbank und das große Duell der Top-Torjäger. Das ist zum einen Jeton Abazi (25), der in seinem ersten Bayernliga-Spiel für Landsberg beim 5:4-Auftakt in Schwaig gleich dreimal per Kopf traf und seine bemerkenswerte Bilanz auf 119 Tore in 234 Spielen verbesserte. Dazu kommen 36 Assists – macht also 155 Torbeteiligungen.

Landsbergs Neuzugang Jeton Abazi hat den Spitzenamen "Bomber"