Das Duell der Oberliga-Torjäger im exklusiven Livestream

– Foto: Horst-Dieter Koch

In der vergangenen Saison lieferten sich Jegor Jagupov und Andy Hebler ein enges Rennen um die Spitze der Torjägerliste in der NOFV-Oberliga Süd. Auch in dieser Spielzeit sind die Angreifer des VfL Halle und des VfB Krieschow wieder unter den besten Torschützen der Liga zu finden. Am Sonntag treffen sie im direkten Duell aufeinander - exklusiv im Livestream auf mz.de übertragen .

Wie in der Vorsaison, als sich Jagupov mit 24 Treffern die Torjägerkanone vor Hebler (20) holte, liegt der Stürmer des VfL auch dieses Mal vorne. Mit 14 Saisontoren führt der 30-Jährige das Feld an - vor Lok Stendals Philip Witte (13), Hebler (11) und seinem eigenen Teamkollegen Joel Marks (10).

Kann einer von ihnen der Partie am Sonntag im Stadion am Zoo seinem Stempel aufdrücken? Im Hinspiel trennten sich die Hallenser und die Krieschower mit einem aufregenden 3:3-Unentschieden - nach 3:0-Pausenführung für den VfL. Gibt es auch dieses Mal wieder einen offensiven Schlagabtausch oder dominieren die Abwehrreihen im Duell zwischen dem Sechsten und Siebten der Tabelle? Die Antwort gibt es ab 14 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung.

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