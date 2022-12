Das Duell der Giganten in der Kreisliga A2

Lang erwartet, heiß diskutiert - jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Am kommenden Sonntag empfängt der FC Welzheim 06 I den TSC Murrhardt I zum Spitzenduell der Kreisliga A2. Während beim Gastgeber in den vergangenen Wochen leistungstechnisch ein Auf und Ab zu beobachten war, pflügte der Tabellenführer aus Murrhardt regelrecht durch die Liga und nahm in den letzten 5 Spielen immer die volle Punktausbeute mit. Das ist aber noch lange kein Grund, sich bereits vor Anpfiff der Partie geschlagen zu geben. Das Team um Benic & Folter weiß um seine Qualitäten und bewies auch Vergangenheit bereits, Spitzenspiele klar für sich entscheiden zu können. Gegen die technisch beschlagenen Murrhardter wird jeder Meter, jeder Zweikampf, jede Aktion entscheidend sein und den Spielausgang maßgeblich beeinflussen können. Daher gilt es, sich noch ein letztes Mal im Jahr 2022 für die rot-weißen Vereinsfarben zu zerreißen und die drei Punkte in Welzheim zu behalten, koste es, was es wolle.

Innenverteidiger Benedikt Schwarz: „Mit dem TSC Murrhardt empfangen wir die mit uns beste Offensive der Liga und sicherlich die technisch stärkste Mannschaft zum Topspiel am Sonntag. Vor heimischer Kulisse wollen wir uns aber vor allem auf unsere Stärken konzentrieren und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Die Herbstmeisterschaft hat der Kontrahent schon sicher, dennoch fiebert die Mannschaft dem Kräftemessen entgegen und möchte mit 3 Punkten wieder Druck auf den Primus ausüben.“