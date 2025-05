Der SV Hofkirchen war zuletzt nicht vom Glück verfolgt – Foto: Karl-Heinz Hönl

Das Duell der Enttäuschten: Hofkirchen trifft auf Regen Relegation zur Bezirksliga: Am heutigen Dienstagabend stehen sich in Grafenau zwei Erstrunden-Verlierer gegenüber Verlinkte Inhalte BZL-Relegation TSV Regen Hofkirchen

Der SV Hofkirchen und der TSV Regen haben aktuell die eine oder andere Parallele. Am letzten Spieltag verspielten beide Teams ihr Bezirksliga-Ticket - Horkirchen ließ sich in der Kreisliga Passau noch von der Tabellenspitze verdrängen, Regen rutschte in der Bezirksliga Ost auf einen Relegationsrang ab - und am Freitag zogen beide Mannschaften - vor sagenhaften Kulissen - in der ersten Relegationsrunde jeweils erst im Elfmeterschießen den Kürzeren. Am Dienstagabend (Anstoß: 18:15 Uhr) stehen sich Hofkirchen und Regen nun in der Grafenauer Galgenau im Direktduell gegenüber. Sicher ist, dass der Verlierer in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an den Start gehen muss, währen der Sieger am Freitagabend gegen die SG Mallersdorf / Grafentraubach ein weiteres Mal ran muss.

"Momentan läuft es sehr unglücklich für uns. Gegen Oberpolling waren wir mindestens auf Augenhöhe. Ein Sieg und der damit verbundene Aufstieg wäre nicht unverdient gewesen", resümiert ein noch etwas geknickter SVH-Spielercoach Thomas Hidringer. Den Frust bekämpfte der Kreisliga-Vizemeister noch bis weit in die Nacht hinein. "Wir waren mit 70 Leuten noch sehr lange bei unserem Vereinswirt. Vor einem Jahr waren wir noch in der Kreisklasse. Daher können wir das alles schon gut einschätzen und wissen, wo wir herkommen", verdeutlicht der 30-jährige Übungsleiter, der seine Truppe gegen den TSV Regen in der Außenseiterrolle sieht: "Regen hat in der Bezirksliga einige Punkte mehr als Oberpolling geholt. Deshalb gehen wir davon aus, dass das auch ein qualitativ etwas stärkerer Gegner sein wird, den wir aber ehrlicherweise fast überhaupt nicht kennen. Wir wollen dennoch ein offenes Spiel erzwingen und vielleicht haben wir das zuletzt fehlende Quäntchen Glück endlich mal wieder auf unserer Seite. Den Druck hat der klassenhöhere Verein, der schließlich nicht absteigen möchte." Nico Klinglmair wird wohl erneut ausfallen, ansonsten gibt es keinerlei Personalsorgen.





Heute, 18:15 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen TSV Regen TSV Regen 18:15 live PUSH