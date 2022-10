Pfatter (in Blau) muss im letzten Vorrundespiel nach Barbing, Aufhausen empfängt den FC Labertal. – Foto: Markus Schmautz

Das Duell der Duelle steigt in Oberndorf Barbing unter Zugzwang +++ Aufhausen erwartet den FC Labertal

Das Spitzenspiel des letzten Vorrundenspieltags hat es in sich. Der Rangzweite von der SG Oberndorf/Matting (26) empfängt den Tabellenführer aus Großberg (33). Bereits am Samstag spielen der SV Harting (10) und der SV Moosham (14) gegeneinander. Der Tabellenletzte Barbing (5) muss gegen Pfatter (14) unbedingt voll punkten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SV Moosham SV Moosham 15:00 PUSH

Nach zwei Remis und zwei Siegen in Folge musste der SV Harting (10) vorigen Sonntag in der Nachspielzeit das 1:2 in Pfatter hinnehmen. Am Samstag möchte die Wöhnl-Elf die Heimbilanz positiv gestalten (2/2/2). Die Gäste aus Moosham (14) haben auswärts zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen auf dem Konto stehen. Ein Sieg zum Vorrundenausklang wäre natürlich ein großer Schritt in Richtung Liga-Verbleib.





So., 09.10.2022, 14:00 Uhr TV Barbing TV Barbing SV Pfatter SV Pfatter 14:00 PUSH

Der TV Barbing ist mit fünf Punkten Letzter. Nach vier Niederlagen in Folge muss endlich wieder gepunktet werden. Der einzige Sieg gelang daheim (1/1/3) gegen Tegernheim II. Die Gäste aus Pfatter (14) konnten die letzten beiden Heimspiele gewinnen und legten sich ein kleines Punktepolster im Hinblick auf die Abstiegsregion zu. Der zweite Auswärtsdreier (1/3/2) wird anvisiert.





Nur einen Punkt konnte der FC Tegernheim II (13) aus den letzten vier Spielen ergattern. Der vierte Heimdreier ist Pflicht (3/1/2), um den Abstand zur Abstiegsregion vergrößern zu können. Die Gäste von der SG Peising/Bad Abbach II (17) sind auswärts noch ungeschlagen (3/2/0) und wollen das beibehalten.





So., 09.10.2022, 15:15 Uhr TSV Alteglofsheim Alteglofshei SV Donaustauf Donaustauf II 15:15 PUSH

Mehrere Jahre coachte Manuel Lublow den SV Donaustauf II (18). Nun erwartet er viele seiner ehemaligen Spieler als Trainer des TSV Alteglofsheim. Die Hausherren haben daheim schon drei Dreier landen können (3/2/1) und werden hochmotiviert zur Sache gehen. Die Gäste aus Donaustauf (18) haben sich als Aufsteiger von Beginn an in der Liga zurechtfinden können. Auswärts verlor die Stiegler-Elf bisher nur in Aufhausen (2/3/1).





Die SG Oberndorf/Matting (26) ist Zweiter, hat aktuell sieben Zähler Rückstand auf den Tabellenführer Großberg (33). Allerdings hat die Eisvogel-Elf noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Für die Hausherren zählt im Spitzenspiel nur der sechste Heimsieg (5/1/0), um die Chancen auf die Meisterschaft zu wahren. Die Bergler Buam haben die Herbstmeisterschaft längst eingefahren und haben den siebten Auswärtsdreier (6/0/1) fest im Visier.





So., 09.10.2022, 15:15 Uhr SV Sarching SV Sarching FC Mötzing FC Mötzing 15:15 PUSH

Der SV Sarching (20) landete fünf Dreier in Folge und hat nach zehn Spielen 20 Zähler auf dem Konto. Gegen den Aufsteiger aus Mötzing ist der vierte Heimdreier (3/1/1) Pflicht. Die Gäste aus Mötzing (12) holten aus den letzten neun Partien nur einen Sieg (1/3/5). Auswärts konnte die Breundl-Elf bisher nur beim FC Labertal voll punkten. Der Vorsprung auf die Abstiegsregion beträgt derzeit zwei Punkte. Etwas Zählbares zum Vorrundenausklang wäre Gold wert.





So., 09.10.2022, 15:15 Uhr TSV Aufhausen Aufhausen FC Labertal 05 Labertal 05 15:15 PUSH

Der TSV Aufhausen (17) spielt bisher eine gute Saison. Die Jann-Elf findet sich im gesicherten Mittelfeld wieder. Im letzten Vorrundenspiel peilt der TSV den dritten Heimdreier (2/2/3) an. Die Gäste vom FC Labertal (8) sind Vorletzter und müssen abliefern. Der zweite Auswärtssieg (1/0/4) muss her. Zuletzt gelang nach sieben Pleiten in Folge ein 4:3-Sieg gegen den Rangletzten aus Barbing.