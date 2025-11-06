Das dritte Vereinsduell im Saarland

Der TSV Havelse steht am 14. Spieltag der 3. Liga vor einer traditionsreichen Auswärtsaufgabe: Am Samstag (16:30 Uhr) gastieren die Havelser im Ludwigsparkstadion beim 1. FC Saarbrücken. Nach der knappen 3:4-Niederlage in Cottbus will die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi an die kämpferische Leistung anknüpfen und endlich Punkte aus dem Saarland mitnehmen.

Der 1. FC Saarbrücken befindet sich nach starkem Saisonstart aktuell im Tabellenmittelfeld. Das Team von Trainer Alois Schwartz steht mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 22:20 auf Rang 10. Noch am 9. Spieltag hatten die Saarländer Platz 2 belegt und galten als das heimstärkste Team der Liga. Seitdem zeigt die Formkurve jedoch nach unten: Sechs Spiele ohne Sieg, zuletzt drei Niederlagen in Serie – darunter ein 0:2 bei Alemannia Aachen.

Trotz der Durststrecke ist die Offensive der Blau-Schwarzen brandgefährlich. Kai Brünker und Florian Pick erzielten jeweils sieben Saisontore, Letzterer legte zudem fünf weitere Treffer auf und zählt damit zu den Top-Scorern der Liga. Nach dem Halbfinaleinzug im DFB-Pokal der vergangenen Saison gilt der FCS weiterhin als ambitionierter Traditionsverein mit Aufstiegsambitionen – und will am Samstag unbedingt wieder in die Erfolgsspur finden.

Viermal trafen der TSV Havelse und der 1. FC Saarbrücken bislang aufeinander. Erstmals begegneten sich beide Teams am 28. Oktober 1990 in der 2. Bundesliga: Saarbrücken gewann das Hinspiel in Garbsen mit 2:0, das Rückspiel im Ludwigspark endete torlos.

In der Saison 2021/22 kam es in der 3. Liga erneut zum Duell – diesmal direkt am ersten Spieltag. Havelse unterlag im Heimspiel knapp, holte im Rückspiel aber durch einen Doppelpack von Fynn Lakenmacher ein 2:2 und blieb damit auch im zweiten Gastspiel im Ludwigspark ungeschlagen.

Stimmen vor dem Spiel

TSV-Verteidiger Semi Belkahia blickt kämpferisch auf das bevorstehende Auswärtsspiel:

„Es wird ein heißes Auswärtsspiel am Samstag in Saarbrücken. Für uns geht es einfach darum, an uns zu glauben und unsere Stärken abzurufen. Wir waren die ganze Saison über oft knapp dran und werden auch jetzt mit aller Kraft versuchen, aus Saarbrücken Punkte mitzunehmen.“

Tickets für das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken sind online erhältlich. Für das nächste Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball startet der Vorverkauf am 12. November 2025.

Nach dem Duell im Saarland geht es für den TSV Havelse in die Länderspielpause, ehe am Samstag, 22. November 2025, um 14:00 Uhr das nächste Heimspiel im Eilenriedestadion steigt. Gegner ist dann der ambitionierte Aufsteiger aus Ulm.