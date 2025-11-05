Zeigte eine starke Leistung: Bad Lobensteins Torhüter Richie Steinbach. – Foto: Cindy Scholz

Das dritte Unentschieden in Folge Nicht ganz unverdient sicherte sich der VFR Bad Lobenstein mit einer einsatzstarken Leistung einen Punkt beim gut aufspielenden Aufsteiger SV Ehrenhain, der jetzt zum dritten mal in Folge 1:1 spielte. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 Lobenstein SV Ehrenhain

Nach der bitteren Heimniederlage gegen Schmölln musste der VfR Bad Lobenstein am Wochenende beim Tabellenzwölften SV Ehrenhain Farbe bekennen. SPIELBERICHT des VfR Bad Lobenstein

Die Koseltaler kamen zunächst gut in die Partie und bestimmten diese in den ersten zwanzig Minuten. So verdienten sie sich auch den Führungstreffer in der 16. Spielminute. Nachdem der Ehrenhainer Torhüter einen Freistoß von Sebastian Mai nicht festhalten konnte, war Martin Wirth zur Stelle und staubte zur nicht unverdienten Gästeführung ab. Danach noch eine gute Kopfballchance für Simon Dittmar, welche die Gastgeber aber klären konnten. Nun kamen die Hausherren aber immer besser ins Spiel und hatten ihrerseits die ersten Großchancen. In der Nachspielzeit passierte es dann, als der Ehrenhainer Tilas Taubert einen Freistoß aus 20 Metern sehenswert in den Winkel des VfR-Tores setzte und somit die Partie wieder auf Gleichstand stellte. Mit diesem leistungsgerechten Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen.