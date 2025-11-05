Das dritte Unentschieden in Folge

Nach der bitteren Heimniederlage gegen Schmölln musste der VfR Bad Lobenstein am Wochenende beim Tabellenzwölften SV Ehrenhain Farbe bekennen.
SPIELBERICHT des VfR Bad Lobenstein
Die Koseltaler kamen zunächst gut in die Partie und bestimmten diese in den ersten zwanzig Minuten. So verdienten sie sich auch den Führungstreffer in der 16. Spielminute. Nachdem der Ehrenhainer Torhüter einen Freistoß von Sebastian Mai nicht festhalten konnte, war Martin Wirth zur Stelle und staubte zur nicht unverdienten Gästeführung ab. Danach noch eine gute Kopfballchance für Simon Dittmar, welche die Gastgeber aber klären konnten. Nun kamen die Hausherren aber immer besser ins Spiel und hatten ihrerseits die ersten Großchancen. In der Nachspielzeit passierte es dann, als der Ehrenhainer Tilas Taubert einen Freistoß aus 20 Metern sehenswert in den Winkel des VfR-Tores setzte und somit die Partie wieder auf Gleichstand stellte. Mit diesem leistungsgerechten Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen.
In Halbzeit zwei bestimmten dann die Gastgeber ziemlich deutlich die Partie und erhöhten den Druck auf die VfR-Abwehr stetig. Allerdings merkte man den Koseltalern an, dass sie den anstehenden Abstiegskampf angenommen haben und sich mit großem Kampfgeist aller eingesetzten Spieler gegen die drohende Niederlage stemmten. Somit ließen sie trotz des hohen Drucks der Gastgeber nur wenige Chancen zu. Kam dann doch einmal ein Ball durch, war stets Keeper Ritchie Steinbach auf dem Posten. So hielt er in der 62. Minute einen gefährlichen Kopfball riesig und glänzte ansonsten mit einer guten Strafraumbeherrschung, sodass die Vielzahl an Eckbällen der Gastgeber nichts einbrachten. Der VfR beschränkte sich in Halbzeit zwei nur noch aufs Kontern, konnte dabei aber nicht die ganz große Torgefahr entwickeln. Aber sie verteidigten mit Mann und Maus das eigene Tor und retteten den wichtigen Auswärtspunkt ins Ziel.