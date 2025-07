Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 ist zu Gast beim SV Manching. Dort soll der erste Saisonsieg gelingen.

Englische Woche für die Fußballer des TSV Dachau 1865 in der Landesliga Südwest: Am heutigen Abend bestreiten sie das dritte Spiel in sechs Tagen, da würde sich mancher Bundesligaprofi beschweren. Gespielt wird heute um 19 Uhr im Sportpark Manching.

Es ist früh in der Saison, erst der vierte Spieltag steht auf dem Programm. Dennoch kann man schon von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen. Denn beide Teams sind nicht so richtig von den Startblöcken weggekommen. Manching kassierte zwei Niederlagen und holte ein Unentschieden. Die Dachauer hingegen verloren mit 0:1 gegen die bärenstarken Illertissener Zweite, holten bemerkenswerterweise einen Punkt bei Bayernligaabsteiger Sonthofen (3:3, nach einem 0:2-Rückstand) und überzeugten am Dienstag ab der 60. Minute beim 1:1 gegen die Top-Mannschaft aus Pfaffenhofen. Das waren also bisher drei dicke Brocken der Liga, die die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf forderten.

Manching hat großen Umbruch hinter sich

Wie stark Manching wirklich ist, weiß so recht keiner. Denn beim letztjährigen Tabellenfünften war personell ein deutlicher Umbruch zu verzeichnen. Es gab elf Abgänge und neun Zugänge. Einer der Abgänge war Marcel Jurakovic, der nach einem Gastspiel von einer Saison in Manching wieder zum TSV Dachau zurückkehrte und nach seiner Einwechslung gegen Pfaffenhofen deutlich am Umschwung beteiligt war. Simon Berger zog es von Manching nach Pfaffenhofen, gegen Dachau zeigte er eine starke Leistung.

„Gegen Pfaffenhofen waren wir vor allem die erste Halbzeit nicht griffig genug“, sagt Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann, „jetzt wollen wir die Englische Woche versöhnlich beenden, ungeschlagen bleiben und bestenfalls mit drei weiteren Punkten abschließen.“ Das Manchinger Team habe in der vergangenen Saison gezeigt, welche Qualität in ihm steckt. „Gerade auswärts werden wir diesen Gegner nicht unterschätzen“, so Hoffmann.

Trainer Christian Doll wird noch deutlicher: „Nach dem erneuten Unentschieden gegen Pfaffenhofen wollen wir am Freitag in Manching den ersten Sieg holen.“ Es gelte, defensiv die individuellen Fehler zu minimieren und kompakt als Einheit zu verteidigen. „Nach vorne wollen wir mehr Tempo erzeugen, zielstrebiger und mutiger auftreten und so Manching vor Probleme stellen“, sagt Doll. „Wir werden wieder ans Limit gehen müssen!“