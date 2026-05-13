Das Double im Visier: D/A II greift nach dem Bezirkspokal

Die SV Drochtersen/Assel II hat längst die Landesliga-Meisterschaft eingetütet. Am Mittwoch können die Kehdinger gleich den nächsten Titel holen.
Im Bezirkspokal-Endspiel greift D/A II am Mittwoch, 13. Mai, um 19 Uhr, nach dem Double. Weil der TSV Bardowick in der Bezirksliga Lüneburg 1 startet, bekommt der Gegner als klassentieferes Team den Heimvorteil.
Bardowick, das ab der kommenden Spielzeit von Ex-A/O- und Noch-Heeslingen-Coach Malte Bösch trainiert wird, hat zwar als Zweiter nur noch Außenseiterchancen auf die Landesliga-Rückkehr. Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen den MTV Treubund Lüneburg hat der TSV aber durchaus bewiesen, das entsprechende Format für einen höherklassigen Mitbewerber zu haben.
Zielke: Werden Bardowick nicht unterschätzen
„Der Gegner spielt insofern für uns keine Rolle, dass wir jeden schlagen können, wenn wir 100 Prozent geben“, betont D/A-Teamchef Benjamin Zielke. „Wir werden die Mannschaft darauf einstellen, sie nicht zu unterschätzen – wir wollen mutig spielen und damit erfolgreich sein.“
Die Vorfreude Drochtersens auf den Wettbewerb war von Beginn an groß. Immerhin durfte die Regionalliga-Reserve das erste Mal überhaupt als Zweitvertretung am Bezirkspokal teilnehmen.
Gleichzeitig muss das Team aber auch schon wieder Abschied nehmen: Als Oberligist wäre D/A II für den Niedersachsenpokal qualifiziert, bei dem die Regularien aber keine zweiten Mannschaften vorsehen. „Es wäre einmalig, wenn wir die Saison mit dem Double beenden“, sagt Zielke. „Wir werden im Finale alles geben.“