Das Double im Visier: D/A II greift nach dem Bezirkspokal Zielke: Werden Bardowick nicht unterschätzen von Tageblatt · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Berlin

Die SV Drochtersen/Assel II hat längst die Landesliga-Meisterschaft eingetütet. Am Mittwoch können die Kehdinger gleich den nächsten Titel holen.

Im Bezirkspokal-Endspiel greift D/A II am Mittwoch, 13. Mai, um 19 Uhr, nach dem Double. Weil der TSV Bardowick in der Bezirksliga Lüneburg 1 startet, bekommt der Gegner als klassentieferes Team den Heimvorteil.

Bardowick, das ab der kommenden Spielzeit von Ex-A/O- und Noch-Heeslingen-Coach Malte Bösch trainiert wird, hat zwar als Zweiter nur noch Außenseiterchancen auf die Landesliga-Rückkehr. Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen den MTV Treubund Lüneburg hat der TSV aber durchaus bewiesen, das entsprechende Format für einen höherklassigen Mitbewerber zu haben.