Das Dornacher Team wird frischer – doch Simon Reitmayer fällt erneut aus

Letzte Anweisungen für den Saisonstart: Der Dornacher Trainer Sebastian Wastl sagt: „Die nächsten beiden Spiele werden zeigen, wie weit wir wirklich sind.“ – Foto: Dieter Michalek

Der SV Dornach gewinnt 4:0 gegen Phönix München. Doch der 24-Jährige verletzt sich kurz nach seinem Comeback wieder schwer.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben im vorletzten Testspiel ihrer Vorbereitung auf die Rest-Runde mit 4:0 beim Kreisligisten FC Phönix München gewonnen. „Die Jungs werden langsam wieder frischer“, war Trainer Sebastian Wastl mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Mal abgesehen von der zähen Anfangsphase: „In den ersten 20 Minuten hatten wir wenig Struktur im Spiel, aber dann haben wir den Ball besser laufen lassen, die Seiten gut verlagert und waren schließlich überlegen.“

Die vom ehemaligen SVD-Trainer Michael Wagner gecoachten Gastgeber liefen zunächst noch couragiert an und störten früh, zogen sich schließlich aber doch zurück und verlegten sich aufs Kontern. Dornachs Keeper Leon Cuni musste nach der Pause zwei brenzlige Situationen bereinigen, ansonsten hatten seine Vorderleute die Angelegenheit im Griff und erspielten sich ihrerseits einige gute Torchancen. Neuzugang Junes Amoudi (39.) und Fabian Aicher (40.) brachte die Dornen kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag in Führung. Im zweiten Durchgang legten Simon Hamdard (55.) und der gerade von seinem Auslandssemester zurückgekehrte Hugo Heise (89.) zwei weitere Treffer nach. „Die nächsten beiden Spiele werden zeigen, wie weit wir wirklich sind“, sagte Wastl mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

An diesem Mittwoch (20 Uhr) erwartet der Tabellen-13. der Landesliga Südost auf dem Kunstrasenplatz in Aschheim mit dem TSV Dachau 1865 den Elften der Landesliga Südwest zum letzten Probelauf, am Samstag (14 Uhr) gastiert das Team in der zweiten Qualifikationsrunde des Toto-Pokals beim Ligarivalen Kirchheimer SC. Ende Januar gab’s da einen 3:2-Sieg für die Dornacher, und Wastl würde sich über die Wiederholung des Erfolges freuen: „Wichtig ist aber, dass die Mannschaft voll da ist, dann ist auch da das Ergebnis zweitrangig. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Saisonstart eine Woche später.“ Am 28. Februar (14 Uhr) geht es für seine Elf beim Tabellen-16. TSV Eintracht Karlsfeld gleich um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Ob Simon Reitmayer dann wieder dabei ist, steht noch nicht fest: Der 24-Jährige hatte nach knapp siebenmonatiger Verletzungspause gerade erst sein Comeback gefeiert, jetzt ist er mit Verdacht auf Muskelfaserriss erneut außen vor. (guv)