Das Dormagen-Derby ist zurück

n der vergangenen Saison war der TSV Bayer Dormagen der einzige Bezirksligist aus Dormagen und damit die beste Mannschaft der Stadt. Diesen Titel will sich der VdS Nievenheim nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) zurückholen. Als Gastgeber hat der TSV historisch gesehen bereits einen großen Vorteil. In den letzten zehn Pflichtspielen zwischen den beiden Teams gewann achtmal die Heimmannschaft und nur zweimal der Gast. Ein Unentschieden gab es seit über 15 Jahren nicht mehr.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen in der Liga hat in Nievenheim bestimmt den ein oder anderen Albtraum verursacht. In der Abstiegssaison kam der VdS bei Bayer mit 0:8 unter die Räder. Knapp einen Monat zuvor hatte der damalige Co-Trainer Thomas Boldt das Amt des Cheftrainers übernommen. Seither hat seine Mannschaft einen großen Wandel durchgemacht. „Die Klatsche aus der Abstiegssaison ist für mich eine zusätzliche Motivation. Wir sind froh, dass es dieses Derby wieder gibt, und wollen das letzte Ergebnis vergessen machen“, betont Boldt.

Als der VdS Nievenheim in der Saison 2014/15 noch in der Oberliga spielte, stand Marko Niestroj am Seitenrand. Damals waren Marcus Buchen und Kevin Scholz bereits Teil des Nievenheim-Kaders – beide werden auch am Sonntag in der Startelf erwartet. Ihr damaliger Offensiv-Mitspieler Alexander Hauptmann kickt allerdings wieder unter Marko Niestroj. Seit fast drei Jahren ist er gemeinsam mit Ayhan Karadeniz der Trainer des Stadtrivalen TSV Bayer Dormagen.

Für die Gastgeber leitet das Stadtduell die Derby-Wochen ein: Nächste Woche ist der TSV beim 1. FC Grevenbroich-Süd zu Gast, einen Spieltag später empfängt Bayer die SVG Weißenberg. „Wir kennen die Mannschaften natürlich sehr gut, anders als den Großteil der Liga. Ein Vorteil ist es aber nicht. Nievenheim kommt mit einer breiten Brust zu uns. Auch die Partien gegen Grevenbroich-Süd und Weißenberg sind nie leicht“, erklärt Karadeniz.

Beide Mannschaften starteten mit einem Heimsieg und einer Auswärtsniederlage in die Bezirksligasaison. Der 8:1-Erfolg des VdS Nievenheim gegen den TSV Meerbusch II hat die gesamte Liga vor dem Aufsteiger gewarnt. „Wir konnten uns zwei Tage über den hohen Sieg freuen, bis dann der Fokus aufs Derby gelegt wurde. Die acht Tore vom letzten Wochenende bringen uns für Sonntag nichts, trotzdem wollen wir den Schwung und das Selbstbewusstsein mit ins Derby nehmen“, sagt Boldt.

Die Dormagener wollen sich vom Nievenheimer Achtungserfolg aber nicht verunsichern lassen. Auch das 8:0 aus dem vergangenen Derby ist längst aus Köpfen der Jungs vom Höhenberg heraus. „Die vorherigen Ergebnisse dürfen keine Rolle spielen“, fordert Karadeniz und fügt hinzu: „Wir wollen uns auf unsere Stärken und Qualitäten verlassen. Es herrscht eine gute Atmosphäre in der Mannschaft, das ist vor einem intensiven und umkämpften Derby immer wichtig. Das Derby bringt immer seine eigene Schärfe mit, weshalb es für uns ganz besonders gilt, mit Herz und Verstand zu spielen.“

Dass ein Dormagener Derby auch wieder außerhalb der Kreisligen stattfindet, ist bereits ein großer Erfolg für den Fußball in der Stadt. Dementsprechend groß ist die Motivation bei beiden Vereinen. Daher geht es am Sonntag um mehr als nur die drei Punkte, die dennoch wichtig sind für einen gelungenen Saisonstart. „Die Vorfreude ist riesig“, sind sich die Trainer einig.