Das Doppelinterview: "Die Wahrheit liegt nach wie vor auf dem Platz"

FuPa: Nach dem letzten Duell Ende März 2024 in der 3. Liga das 2:2 endete, trefft ihr nun am kommenden Samstag wieder in der gleichen Liga aufeinander. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses Spiel?



Christian Ortag: Generell freue ich mich jetzt aufs erste Heimspiel. Ich glaube es wird eine coole Kulisse und Aue wird natürlich als großer Traditionsverein auch Leute mitbringen. Deswegen freue ich mich auf eine auf eine gute Stimmung im Donaustadion und viele Zuschauer.



Martin Männel: Für uns ist es das erste Auswärtsspiel der noch jungen Saison. Wir wollen die gute Leistung aus dem Heimspiel gegen Hansa bestätigen und aus Ulm nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Noch wissen die Teams der Liga allesamt nicht genau, wo sie stehen. Der zweite Spieltag wird einen weiteren Fingerzeig geben.





Ihr steht beide seit vielen Jahren für außergewöhnliche Vereinstreue. Was bedeutet euch diese lange Bindung an euren jeweiligen Verein?



Christian Ortag: Es ist was Besonderes, wenn man lange an den Verein gebunden ist bzw. lange bei einem Verein ist und auch mit diesem Verein zusammen wachsen kann, Erfolge feiern kann. Das ist schon außergewöhnlich. Man kennt die Leute die im Verein arbeiten, die ihr Herzblut reinstecken, ob Ehrenamt oder feste Mitarbeiter. Man kennt mittlerweile viele Fans die den Verein seit Jahren begleiten und bekommt natürlich von den Leuten auch dann eine Wertschätzung zurück. Das man vielleicht in schwierigen Phasen, die es auch mal gab, nicht einfach gegangen ist sondern gemeinsam diese Zeit bewältigt hat. Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man eben diese Wertschätzung von den Leuten die im Verein arbeiten und von den Fans wieder zurückbekommt für eine lange Vereinstreue.



Martin Männel: Der FC Erzgebirge Aue und ich wissen, was wir aneinander haben. Sicherlich sind meine inzwischen 17 Jahre beim Verein nicht alltäglich, besonders in heutiger Zeit. Für mich ist der Club inzwischen wie mein Zuhause, ein Stück Heimat.





Martin du führst deine Mannschaft seit mehreren Jahren als Kapitän, Christian auch du bist schon längere Zeit Vize-Kapitän beim SSV. Was versteht ihr persönlich unter Führungsqualität – auf und neben dem Platz?



Christian Ortag: Man versucht natürlich grundsätzlich als etwas älterer und vielleicht auch erfahrenerer Spieler jungen Spielern was mitzugeben, das ist jetzt unabhängig von dem Amt. Einfach für sie da zu sein, ein offenes Ort zu haben und ihnen vielleicht auch mal durch schwierige Phasen durchzuhelfen. Ich sehe meine Aufgabe auf jeden Fall darin, das Mannschaftsgefüge in Ordnung zu halten. Das wir nicht irgendwelche Reibereien oder irgendwelche Themen neben dem Platz bekommen, dass wir eine gute Stimmung haben. Ich glaube das es immer die Grundlage für den Erfolg ist, dass es in der Mannschaft stimmt. Da versuche ich einzuwirken und auf dem Platz immer mit Leistung voranzugehen, ich glaube das gehört auch dazu. Auch in schwierigen Situationen Entscheidung zu treffen, seinen Mann zu stehen und der Mannschaft dann auf dem Platz helfen zu können.



Martin Männel: Zuallererst zählt immer die Leistung als Basis für Akzeptanz. Was nützt die emotionalste Ansprache, wenn ich mir nach vier Minuten zwei Bälle selbst ins Tor geworfen habe? Den Mitspielern Halt und Orientierung zu geben, Verlässlichkeit auszustrahlen und Ansprechpartner zu sein für etwaige Probleme betrachte ich als wichtigste Voraussetzungen.





Martin du hast im Oktober 2024 dein 500. Pflichtspiel für den FC Erzgebirge Aue absolviert, Christian du kommst aktuell auf 153 Einsätze für den SSV. Welche Momente aus dieser langen Zeit bleiben euch besonders in Erinnerung?



Christian Ortag: Bei mir ist es nach wie vor eines der ersten Spiele, immer noch der DFB-Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt, auch wenn es jetzt mittlerweileschon sieben Jahre her ist. Es war ein sehr sehr besonderes Spiel. Ich war noch nicht lange in Ulm, das Stadion war ausverkauft und ein Bundesligist als amtierender Pokalsieger war da. Wir haben wirklich diese Überraschung geschafft, es war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Aber auch diese letzte Saison in der zweiten Liga war für mich persönlich als auch für den Verein glaube ich sehr speziell, mit sehr sehr vielen schönen Spielen und auch sehr interessanten Auswärtsspielen in großen Stadien. Aber auch unsere Heimspiele, die allesamt eigentlich fast ausverkauft waren.. Da ist es schwer, wirklich ein spezielles Spiel rauszuziehen. Dieses Jahr hat trotz des schmerzlichen Abstiegs unheimlich Spaß gemacht.



Martin Männel: Ich bin mit dem FCE zweimal in die 2. Bundesliga aufgestiegen, durfte viele tolle Spiele und Derbys vor ausverkauftem Haus erleben. Aus all diesen Höhepunkten nun wenige herauszugreifen, wertet alle anderen Erlebnisse ab.





Wie würdest du deinen Interviewpartner beschreiben?



Christian Ortag: Ich glaube, Martin zeichnet eine unfassbare Konstanz aus. Über so viele Jahre hinweg konstant Leistung zu bringen, für seinen Verein immer vorne wegzugehen und immer da zu sein ob dann sportlich oder auch als Mensch außen rum. Es ist, glaube ich, schon ganz besonders, bringt wahrscheinlich auch immer diese Position des Torwarts dann irgendwo auch mit, dass man da auch eine besondere Verantwortung hat. Aber wie gesagt, für mich eine unfassbare Konstanz sowohl in der Leistung als auch natürlich dann bei der Vereinstreue, das kann man gar nicht hoch genug anerkennen.



Martin Männel: Ich habe Christian meist nur aus der Ferne verfolgen können. Er hatte es auf seinem Weg nicht immer leicht, musste Höhen und Tiefen verarbeiten, auch geduldig sein. Dass seine Konstanz und Hartnäckigkeit bis in die 2. Bundesliga führte, spricht zweifellos für ihn und seinen Charakter.





Was sind eure Erwartungen und Ziele an diese Saison?



Christian Ortag: Nach dem Umbruch im Zusammenhang mit dem Abstieg ist für uns noch relativ schwer ein Ziel zu formulieren, weil wir uns natürlich als Mannschaft auch erst finden müssen. Da sind 6 Wochen Vorbereitung auch etwas zu kurz. Deswegen würde ich mich da mit großen Zielen noch ein bisschen zurückhalten. Würde aber natürlich sagen, dass wir so schnell wie möglich als Mannschaft zusammenwachsen wollen und natürlich auch Ergebnisse sammeln in der Liga. Ich glaube, das ist ganz wichtig einfach stetig zu punkten, konstant zu punkten und dann am Ende zu schauen was in dieser Saison möglich ist. So haben wir es bisher immer gehandhabt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Aber wie gesagt, mit dem Abstieg und dem großen Umbruch kann man die Situation natürlich noch nicht so gut einschätzen.



Martin Männel: Wir hatten einen gewaltigen Umbruch innerhalb des Teams, das benötigt in aller Regel etwas Zeit. Doch es steckt Potential in der Truppe, es macht Spaß und die Mischung aus Erfahrung und Talent stimmt auf den ersten Blick. Mit gewagten Prognosen halten wir uns lieber zurück. Die Saison ist lang und es kann viel passieren.





Beide Vereine stehen für Tradition, harte Arbeit und Nähe zu ihren treuen Fans. Wie hat sich der Fußball in eurem Umfeld in den letzten Jahren verändert – infrastrukturell, sportlich, aber auch mentalitätsbezogen?



Christian Ortag: Ich glaube, das ist im Donaustadion schon auch noch was Besonderes zu spielen. Es ist eben nicht diese reine Fußballarena, das hat finde ich schon noch einen besonderen Charme. Das höre ich auch öfters mal von den Gegnern, dass es halt eben nicht dieses 0815 Stadion ist wo überall steht sondern irgendwie immer noch was Besonderes. Ich finde das das merkt man auch, unsere Heimspiele sind für mich immer noch besonders

und immer noch ein Nervenkitzel bzw. Anspannung. Ich finde, dass sich, was die Fanbase angeht, bei uns in den letzten Jahren unfassbar was entwickelt hat. Vor allem auch bei den Auswärtsspielen ist das krass, was uns mittlerweile an eine Menge von Fans begleiten. Auch in der Stadt muss man sagen, ist der Fokus absolut wieder auf den Fußball gerückt durch die Aufstiege in den vergangenen Jahren. Dementsprechend ist es auch nebendran natürlich infrastrukturell gewachsen. Der Verein entwickelt sich stetig weiter, ich glaube auch in einem gesunden Maß. Nicht zu viele Schritte überspringen und ich da ist der Verein wirklich auf einem guten Weg. Trotzdem glaube ich, auch wenn man vielleicht ein bisschen grösser wird, sollte man dieses familiäre und diese Fannähe nicht verlieren. Man sollte immer wissen wo man herkommt und immer wissen welche Leute einen auch von Anfang an zum Teil dann auch in der Regionalliga schon unterstützt haben. Diese Leute sind natürlich unheimlich wichtig, weil die, egal wie es läuft, zu dem Verein stehen.



Martin Männel: Das ist ein abendfüllendes Thema und nicht in wenigen Sätzen zu beantworten. Die Bedingungen werden immer besser, das Umfeld professioneller, das Training spezifischer, die Ernährung gezielter. Und trotzdem bleibt es Fußball. Die Wahrheit liegt nach wie vor auf dem Platz.





Wenn ihr in Zukunft blickt: Welche Rolle würdet ihr gerne im Verein oder im Fußball allgemein einnehmen, wenn eure aktive Laufbahn eines Tages endet?



Christian Ortag: Das ist natürlich noch schwer zu sagen. Ich fühle mich eigentlich noch relativ jung mit meinen 30 Jahren für einen Torhüter und sehe mein Karriereende jetzt noch nicht so nahen. Aber natürlich habe ich ja auch mit meiner Familie eine Verwurzelung in der Region und auch mit dem Verein. Das ist schon eine Verbindung die auch nicht einfach wieder aufhört, sondern da wird man für immer und ewig mit diesem Verein verbunden sein, emotional als Fan oder in welcher Funktion dann auch immer. Aber wie gesagt, ich fühle mich aktuell als Spieler noch so wohl, dass ich da jetzt noch keine grossen Gedanken an die Zukunft verschwendet habe und würde wirklich noch gerne einige Jahre Fußball spielen.



Martin Männel: Das wurde ich schon oft gefragt, mit zunehmendem Alter Jahr für Jahr häufiger. Die Antwort bleibt die gleiche: Noch beschäftige ich mich nicht mit der Zukunft und auch selten mit der Vergangenheit. Meine Konzentration gilt der Gegenwart. Alles andere kommt, wenn die Zeit reif ist.