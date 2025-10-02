Das Doppelfinale für die Bedburger Damenabteilung ist perfekt

Unsere erste Frauenmannschaft – beeindruckende Leistungssteigerung trotz Widrigkeiten. Gespickt mit Mut, Wille und Teamgeist trat unsere 1. Frauenmannschaft zu einem Spiel an, das Kolorit und Charakter gleichermaßen zeigte. Unter schwierigen Rahmenbedingungen in den letzten Wochen – kein ordentliches Training und ausschließlich Auswärtsspiele aufgrund der Erneuerung des Kunstrasenplatzes, hinzu noch ein überraschender Trainerwechsel – bewiesen die Spielerinnen eindrucksvoll, dass sie sich von Hindernissen nicht aus dem Tritt bringen lassen.

Mit dem SV Weiden haben wir seit unserer Gründung vor dreieinhalb Jahren einen starken Gegner gefunden, der immer für packende Partien sorgt.

Die Startphase war von Kompaktheit und Konzentration geprägt. Die Mannschaft griff mutig an, verteidigte geschlossen und setzte schnelle Nadelstiche in der Offensive. Mit Janina Jorissen haben wir eine Spielerin verpflichtet, die enormes Tempo auf den Platz bringt. Bereits früh im Spiel gingen wir durch Sarah Weiß in der 9. Minute in Führung. Janina Jorissen und Nele Röttgen erhöhten auf 3:0, bis kurz vor der Pause Sarah Weiß ihren Doppelpack perfekt machte. Diese Trefferbilanz zeugt von Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, klugen Verschiebungen der Linien und einem entschlossenen Abschluss, der in den vorherigen Partien leider noch nicht so klappen wollte. Die Verteidigung blieb über die 90 Minuten hinweg konzentriert, ließ nur wenige gegnerische Offensivaktionen zu und zeigte Zuverlässigkeit, auch unter Druck. So konnte man noch auf 5:0 durch Samira Wallukat erhöhen, bis der SV Weiden kurz vor Schluss den Ehrentreffer zum 1:5 erzielte.

Das gleiche Duell hatten unsere Nachwuchsspielerinnen der U17 mit den starken Mädels des FC Rheinsüd Köln, die bekannt für eine gute Mädchenförderung sind.

Im Halbfinale trafen unsere U17-Mädchen auf den FC Rheinsüd, der im Vorjahr noch das Finale gegen uns mit 1:0 gewonnen hatte. Von Beginn an zeigte unser Team eine fokussierte Leistung und konnte überraschend durch unsere Kapitänin Lena Hübsch mit 1:0 in Führung gehen. Auch dieses Spiel musste auf einem neutralen Platz ausgetragen werden.

Rheinsüd konnte vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich erzielen.

In der zweiten Halbzeit waren unsere Mädels direkt fokussiert und wollten die erneute Führung. Die Revanche musste einfach her!

Lena Albrecht brachte in der 49. Minute schließlich die BBV-Mädels in Führung und die eingewechselte Mia Hertel konnte diese Führung zum verdienten Sieg ausbauen.

Die starke Teamleistung, kompakte Defensive und effiziente Chancenverwertung sicherten den verdienten Halbfinalsieg und die ersehnte Revanche.

Die Damenmannschaft und die U17-Mädels konnten trotz weiterhin vieler Ausfälle den BBV-Fans wieder zwei starke Pokalspiele mit viel Spielwitz und einer klar erkennbaren Entwicklungslinie bieten.

Zwei beeindruckende Vorstellungen, die zeigen, wozu die Mannschaften fähig sind, wenn alle an einem Strang ziehen. Mit dem gezeigten Charakter, der taktischen Disziplin und dem klugen Abschluss lässt sich auf weitere starke Auftritte hoffen.

Was sich in den letzten Monaten und Jahren bei unserer Damenabteilung entwickelt hat, ist mehr als nur Fußball. Es ist Leidenschaft, Zusammenhalt und der unerschütterliche Wille, gemeinsam zu wachsen.

Diese Mädels haben nicht nur auf dem Platz alles gegeben – sie haben ein Team geformt, das für etwas steht: für Einsatz, für Herzblut, für Bedburg.🔥

Unser Ziel für die Saison ist klar:

Den Kreispokal und die Hallenkreismeisterschaft verteidigen – und in der Liga? Schauen, wie weit uns Teamgeist und Leidenschaft tragen.

Jedes Spiel ist eine Chance, jeder Tag ein Schritt nach vorn.

Und ein großer Dank geht an Euch Zuschauer, die zum Sportplatz kommen, um mitzufiebern, mitzufeuern und mitzujubeln.

Danke an alle, die diesen Weg mit uns gehen.

Das ist erst der Anfang!!🚀

Kommt am Freitag, den 03.10.2025, nach Bergheim.

Um 14:30 Uhr spielen unsere U17-Mädels, anschließend die Damen um 17:30 Uhr.