Das DFB-Team als warnendes Beispiel für den SC St. Tönis

Mit dem deutlichen Erfolg über den FC Büderich im Rücken peilt der SC St. Tönis zum Auftakt einer harten Arbeitswoche den zweiten Saisonsieg an. Die Blau-Gelben sind am Sonntag zu Gast bei BW Dingden. Der Aufsteiger ist nach drei Spieltagen Vorletzter. Den einzigen Punkt sammelte der Neuling beim 3:3 gegen den VfB Hilden und unterlag am vergangenen Spieltag Tabellenführer Ratingen 04/19 mit 0:3. Für Dingden bedeutete der Sprung in die Oberliga den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Entsprechend groß dürfte nach wie vor die Euphorie sein – und der Wunsch nach dem ersten Saisonsieg, um nicht gleich in der Anfangsphase der Saison mit dem Rücken zur Wand zu stehen.
Nur drei Tage später steht für den SC St. Tönis bei TuRU Düsseldorf dann die zweite Runde des Niederrheinpokals an, bevor am kommenden Samstag das Derby gegen den KFC Uerdingen steigt. Ein Spagat für Trainer und Mannschaft, für die es bei allem Erfolgswillen auch darum geht, mit den Kräften hauszuhalten.
Für Trainer Bekim Kastrati war es nach dem wichtigen 5:0-Sieg über Büderich dennoch eine angenehme Trainingswoche. „Ich habe eine lockere und gute Stimmung wahrgenommen.“ Einziges Sorgenkind vor der Fahrt nach Hamminkeln ist Gianluca Rizzo. Der 28-Jährige konnte zuletzt verletzungsbedingt nicht am Training teilnehmen und droht auszufallen. Dafür ist Kapitän Dominik Dohmen wieder an Bord, der zuletzt aus privaten Gründen passen musste. Mit der Nominierung von Robin Offhaus für das Spiel gegen Büderich sind auch die Würfel in Sachen Torhüter vorerst gefallen. Der ehemalige Velberter Keeper absolviert auch die kommenden Meisterschaftsspiele. Sein Konkurrent Tim Schrick darf sich im Pokalwettbewerb beweisen.
Kastrati sieht seine Mannschaft in Dingden zwar in der Favoritenrolle, rechnet aber kniffligen Aufgabe: „Wir haben Selbstvertrauen getankt und fahren nicht dahin, um einen Punkt mitzunehmen. Aber wir treffen auf einen Gegner, der sich mit allen Mitteln wehren wird. Wir wollen gewinnen. Dazu haben wir auch die nötige Qualität. Aber wir müssen auch Emotionalität und Leidenschaft an den Tag legen. Sonst wird es schwierig. Das haben wir zuletzt auch bei der Nationalmannschaft gesehen.“