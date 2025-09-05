Das DFB-Team als warnendes Beispiel für den SC St. Tönis

Für Trainer Bekim Kastrati war es nach dem wichtigen 5:0-Sieg über Büderich dennoch eine angenehme Trainingswoche. „Ich habe eine lockere und gute Stimmung wahrgenommen.“ Einziges Sorgenkind vor der Fahrt nach Hamminkeln ist Gianluca Rizzo. Der 28-Jährige konnte zuletzt verletzungsbedingt nicht am Training teilnehmen und droht auszufallen. Dafür ist Kapitän Dominik Dohmen wieder an Bord, der zuletzt aus privaten Gründen passen musste. Mit der Nominierung von Robin Offhaus für das Spiel gegen Büderich sind auch die Würfel in Sachen Torhüter vorerst gefallen. Der ehemalige Velberter Keeper absolviert auch die kommenden Meisterschaftsspiele. Sein Konkurrent Tim Schrick darf sich im Pokalwettbewerb beweisen.

Kastrati sieht seine Mannschaft in Dingden zwar in der Favoritenrolle, rechnet aber kniffligen Aufgabe: „Wir haben Selbstvertrauen getankt und fahren nicht dahin, um einen Punkt mitzunehmen. Aber wir treffen auf einen Gegner, der sich mit allen Mitteln wehren wird. Wir wollen gewinnen. Dazu haben wir auch die nötige Qualität. Aber wir müssen auch Emotionalität und Leidenschaft an den Tag legen. Sonst wird es schwierig. Das haben wir zuletzt auch bei der Nationalmannschaft gesehen.“

