Das DFB-Mädchenmobil kommt!

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Wir laden euch ein zu einem Training voller Spaß und Bewegung! Das DFB-Mädchenmobil macht Halt beim FC Oberau am 24.04.2026 um 17h. Alle Informationen zur Anmeldung findet ihr im Anmeldelink. Bitte meldet euch dringend an, damit wir uns auf euch vorbereiten können!