 2026-04-03T19:57:16.526Z

Vereinsnachrichten

Das DFB-Mädchenmobil kommt!

von Laura Schwarz · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser
– Foto: BFV

Verlinkte Inhalte

FC Oberau

Liebe Fußball begeisterten Mädels,

Wir laden euch ein zu einem Training voller Spaß und Bewegung! Das DFB-Mädchenmobil macht Halt beim FC Oberau am 24.04.2026 um 17h. Alle Informationen zur Anmeldung findet ihr im Anmeldelink. Bitte meldet euch dringend an, damit wir uns auf euch vorbereiten können!

https://de.surveymonkey.com/r/RC6WZNV

Wir freuen uns auf euch!