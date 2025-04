Der Einsatz von Oberriedens Luca Klaus (12) wird belohnt. Er setzte sich im Derby gegen Mindelheims Spielertrainer Patrick Eckers durch und gewann das Derby mit 3:0. – Foto: Karin Kappes

Das Derby wird für den SV Oberrieden eine klare Sache Kreisligist setzt sich mit 3:0 gegen den TSV Mindelheim durch +++ Lautrach gewinnt das Kellerduell gegen die SG Amberg und gibt die rote Laterne ab +++ Auch Memmingerberg punktet im Abstiegskampf

Für den SV Oberrieden sind die Derbys gegen den TSV Mindelheim in dieser Saison wahre Festtage. Wie im Hinspiel gewann der SVO mit 3:0 und ist dem Lokalrivalen in der Tabelle der Allgäuer Kreisliga Nord bis auf zwei Zähler auf die Pelle gerückt. In der Abstiegszone gab es zwei direkte Duelle. Dabei gewann der TSV Lautrach gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen und reichte die rote Laterne an den Gegner weiter, der SV Memmingerberg holte sich die Punkte beim FC Hawangen.



Schiedsrichter: Christian Rus (Augsburg) - Zuschauer: 150 Im Derby setzte sich der SV Oberrieden erneut mit 3:0 gegen den TSV Mindelheim durch. In der 29. Minute brachte Alexander Ammann den SVO in Führung. Nach einer Flanke von Oliver Zech köpfte er den Ball unhaltbar ins Netz. Nur sechs Minuten später erhöhte Simon Keller auf 2:0, als er nach einem Zuspiel von Stefan Schalk erfolgreich abschloss. Mindelheims Bemühungen um den Anschlusstreffer blieben erfolglos In der Nachspielzeit sorgte Luca Klaus für den Schlusspunkt. Nach Vorarbeit von Manuel Schalk markierte er das 3:0.Schiedsrichter: Christian Rus (Augsburg) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 120 Im Kellerduell sicherte sich der TSV Lautrach-Illerbeuren gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen spät einen 2:1-Sieg. In der 14. Minute brachte Erdem Aksoy zunächst die SG in Führung. Nach der Halbzeit glich Alexander Pertlwieser für Lautrach in der 54. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte Manuel Fischer in der 87. Minute mit einem verwandelten Freistoß, bei dem er den Ball flach um die Mauer ins Eck schlenzte.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 90 Keinen Sieger gab es beim 1:1 zwischen dem TV Boos und dem TSV Ottobeuren. Marco Gröner brachte die Booser in der 64. Minute in Führung, nachdem Bernd Betz ihn ideal bedient hatte. Doch die Antwort der seit der 45. Minute wegen der roten karte für Gregor Mang dezimierten Ottobeurer blieb nicht aus. Dominik Zuka verwandelte in der 83. Minute einen Elfmeter souverän. In der turbulenten Schlussphase sahen noch der Booser Kevin Kartheininger (87.) und Ottobeurens Luca Werner (90.+4) die Ampelkarte.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 150 Bereits zur Pause war der Endstand perfekt. Dabei trennten sich der TV Bad Grönenbach und die SG Sontheim/Westerheim mit 1:1. Die Sontheimer gingen in der 31. Minute durch Simon Löffler in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Noah Matulec für die Hausherren aus. Das Remis war letztlich leistungsgerecht.Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 240 Der FC Heimertingen marschiert weiter vorne weg und setzte sich auch gegen den SV Oberegg mit 2:0 durch. Das erste Tor fiel in der 18. Minute, als Daniel Honold nach einem Zuspiel von Timo Eisenmann vor dem Tor auftauchte und erfolgreich abschloss. In der 82. Minute machte Alexander Link den Deckel drauf, als er die Vorlage von Brian zum 2:0 verwertete.Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 240



Schiedsrichter: Benjamin Hecht (Irsee) - Zuschauer: 100 Im Spitzenspiel legte die DJK SV Ost Memmingen gegen den TSV Legau eine glatte Bauchlandung hin und verlor mit 1:5. Die Ostler starteten stark: In der 7. Minute traf Güven Karadeniz nach einer Vorlage von Josip Kordic zum 1:0. Doch dann war Legau aam Zug: Simon Sonntag glich nur vier Minuten später aus (11.). Timo Heberle brachte die Gäste in der 31. Minute nach Vorarbeit von Alexander Schwarz in Führung. Kritisch wurde es für den TSV nur, als David Braunmiller eine Zeitstrafe abbrummte (35.). Das war nach dem Seitenwechsel vergessen. Simon Sonntag stellte in der 59. Minute auf 1:3, erneut vorbereitet von Schwarz. Alexander Schwarz selbst netzte in der 63. Minute zum 1:4 ein, nachdem Jonas Prestele ihn bedient hatte. Tom Riedmiller setzte in der 70. Minute mit dem 1:5 den Schlusspunkt, nachdem Heberle ihm den Ball zugespielt hatte. Bitter für Memmingen: In der 89. Minute sah Karadeniz noch die Rote Karte.Schiedsrichter: Benjamin Hecht (Irsee) - Zuschauer: 100