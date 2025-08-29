"Das Derby schlechthin in der Bezirksliga"

Wenn am Sonnabend um 14 Uhr der Anpfiff auf dem Sportplatz des TV Neuenkirchen ertönt, treffen zwei Teams aufeinander, die nicht nur punktgleich sind, sondern auch eine gewachsene Rivalität pflegen. Das Duell mit dem SC Twistringen ist das Spiel des vierten Spieltags in der Bezirksliga 1 Hannover – ein echtes Derby, in dem es für beide um mehr als nur drei Punkte geht.

„Das ist natürlich das Derby schlechthin“, sagt Twistringens Trainer Timo Rathkamp. Nur sieben Kilometer liegen zwischen den beiden Orten, die Fußballmannschaften begegnen sich seit Jahren mit hoher Intensität. Im Vorjahr setzte es für den SC zwei Niederlagen – ein Umstand, den Rathkamp keineswegs verdrängt: „Da sind wir wirklich ein bisschen in der Bringschuld.“

Der SC Twistringen ist mit drei Siegen aus drei Spielen furios gestartet, hat bereits zwölf Tore erzielt, allerdings auch neun Gegentreffer kassiert. Das Thema Defensivarbeit bleibt aktuell: „Wir müssen natürlich mal versuchen, weniger Gegentore zu fressen. Vorne schießen wir immer ein, zwei“, so Rathkamp, der dennoch mit breiter Brust ins Topspiel geht. „Wir fahren natürlich klar hin, um drei Punkte zu holen. Um nach vier Spieltagen zwölf Punkte zu haben. Das wäre natürlich perfekt.“

Der TV Neuenkirchen, aktuell Tabellenzweiter, hat bislang eine beeindruckend kompakte Mannschaft gestellt. Neun erzielte Tore, nur zwei Gegentreffer – beim souveränen 3:0 in Wagenfeld am vergangenen Spieltag glänzten Marvin Luchtmann, Til Mohrmann und Nils Willenborg als Torschützen. Auch Trainerkollege aus Neuenkirchen dürfte wissen, dass mit Twistringen ein offensivstarker Gegner anreist, der zuletzt Steimbke mit 3:2 bezwang.

Personell sieht es bei den Gästen gut aus. „Der größte Teil des Kaders ist da“, berichtet Rathkamp. Lediglich Hannes Fortkamp fehlt verletzt, Elias Wilkens befindet sich im Urlaub. Ansonsten stehen dem Coach nahezu alle Optionen zur Verfügung. Und so geht man das Duell optimistisch an – auch mit Blick auf die Kulisse: „Ich hoffe auf viele, viele Zuschauer, vielleicht so 500“, sagt Rathkamp. „Da brennt immer die Luft.“

Ein Spiel mit Signalwirkung

In der Tabelle stehen Neuenkirchen, Twistringen und der VfL Bückeburg mit jeweils neun Punkten an der Spitze. Während Bückeburg mit 9:0 Toren die beste Bilanz aufweist, könnten die beiden Derby-Kontrahenten mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen – sowohl sportlich als auch emotional. „Wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen“, betont Rathkamp, „mit Respekt, aber ohne Angst.“

Ein Sieg in Neuenkirchen – und der SC Twistringen hätte nicht nur zwölf Punkte auf dem Konto, sondern auch ein Stück Derby-Wiedergutmachung geleistet.