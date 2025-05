„Das Derby ist ein Highlight“

In der Bezirksliga-Rückrunde tritt der SV Rot-Weiss Glottertal nicht mehr so souverän auf wie vor der Winterpause. Trainer Tobias Göbel erläutert im fupa-Bezirksligatipp die Hintergründe und bewertet die Begegnungen des 24. Spieltags, zu denen auch das Saisonhighlight gegen Denzlingen II gehört.

fupa: Zuletzt hat Glottertal durch den 2:0-Sieg in Biengen eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge beendet. Warum lief es in der Rückrunde bisher nicht so gut wie in der Vorrunde?

Göbel: Das hat mehrere Gründe. Wir hatten eine richtig gute Wintervorbereitung – wir hatten in jedem Training 19, 20 Spieler – und sind mit einem verdienten 3:1-Sieg in Königschaffhausen gestartet. Allerdings haben wir aus diesem Spiel vier verletzte Spieler mitgenommen, dazu kamen noch drei Erkrankte, sodass wir im folgenden Training nur noch zehn Mann dabeihatten. Ein weiterer Grund war, dass wir zurzeit viele leichtsinnige Fehler begehen, die von den Gegnern sofort zu Toren genutzt werden. Unsere eigene Chancenverwertung dagegen ist nicht mehr so stark wie in der Vorrunde, wir brauchen zu viele Chancen für ein Tor. In der Hinrunde hatten wir allerdings auch einmal eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Ab und zu kommen wir einfach in eine Negativspirale, und da ist schwierig herauszukommen. Die Mannschaft arbeitet intensiv daran, aber wenn die Ergebnisse ausbleiben, gehen die Köpfe schneller herunter als sonst.

fupa: Beim Blick auch auf die oberen Ligen muss man mit drei, eher vier Absteigern aus der Bezirksliga rechnen. Könnte es für Glottertal noch gefährlich werden?

Göbel: Der Zug nach oben ist abgefahren, aber nach unten dürfen wir auf keinen Fall aufhören, wachsam zu sein. Der erste Abstiegsplatz ist nur sieben Punkte entfernt. Das Polster ist schnell dünner geworden. Ich denke, noch drei Siege, und es müsste reichen. Wir spielen noch gegen die Konkurrenten Königschaffhausen, Bad Krozingen und Wittnau – da müssen wir zusehen, die Punkte zu holen. Noch kann alles passieren.

fupa: Laufen schon die Vorbereitungen für die kommende Saison?

Göbel: Das hat ja alles früh begonnen. Im Dezember habe ich bereits verlängert, und bald darauf stand fest, dass Eric Lickert (vom FC Denzlingen) als spielender Co-Trainer nach Glottertal kommen wird. Wir wollen uns für die Zukunft noch breiter aufstellen, weil sich gezeigt hat, dass unser Kader doch etwas klein ist – wegen der Verletzung von Luca Blattmann, auch Wolfgang Meder muss berufsbedingt kürzertreten. Dustin Njenga war schon im Winter nach Holzhausen gewechselt. Ich bin ja auch schon vierzig; es war nicht vorgesehen, dass ich mich beim Engpass nochmal auf die Bank setze. Fast der ganze Kader hat für die nächste Saison zugesagt, aber das ist in Glottertal keine Überraschung.

Tobias Göbels Spieltag-Tipps:

SV Rot-Weiss Glottertal – FC Denzlingen II

Samstag, 17 Uhr (Eichbergstadion Glottertal)

Wir werden alles versuchen, um die Punkte bei uns zu Hause zu behalten.

SG Prechtal/Oberprechtal – SC Reute

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Prechtal)

Prechtal hat in letzter Zeit etwas Federn gelassen, Reute muss noch unbedingt punkten. Ich denke, die Qualität der Prechtäler wird sich durchsetzen, und tippe auf ein knappes 2:1.

SV Biengen – SV Blau-Weiß Waltershofen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Biengen)

Biengen ist nicht so schlecht, wie der Tabellenplatz vermuten ließe. Sie verfügen über viel Qualität, haben aber viel Verletzungspech. Waltershofen hat einen unglaublichen Lauf über die Saison gesehen, daher tippe ich auf ein 1:4.

TV Köndringen – SF Oberried

Sonntag, 15 Uhr (Elzstadion Köndringen)

Ein interessantes Spiel! Oberried hat sich wieder gefangen, Köndringen ist etwas in einem Negativlauf gefangen. Ich würde sagen, 1:2.

SG Freiamt-Ottoschwanden – SG Ihringen/Wasenweiler

Sonntag, 15 Uhr (Hardstadion Ottoschwanden)

Ihringen ist gegen uns total stark aufgetreten und hat zuletzt wieder einen Dreier geholt. Freiamt-Ottoschwanden steht im Niemandsland der Tabelle … ich sag mal: 1:1.

FC Bad Krozingen – FC Emmendingen

Sonntag, 15 Uhr (Erlenmattenstadion Bad Krozingen)

Bad Krozingen muss, Emmendingen will! Ich würde sagen, Emmendingen gewinnt. 1:2.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Au-Wittnau

Sonntag, 17.30 Uhr (An der Bozener Straße, Freiburg)

Bei St. Georgen kommt es immer drauf an, wer dabei ist. Zuletzt sind sie in Denzlingen arg unter die Räder gekommen (2:5). Wenn die Wittnauer ihre mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bekommen, sind sie schwer zu bespielen. 1:1.

TuS Königschaffhausen – SG Simonswald/Obersimonswald

Montag, 19.15 Uhr (Königswegstadion Königschaffhausen)

Simonswald hat in der Rückrunde einen richtig guten Lauf und verfügt über sehr gute Qualität im Spiel nach vorne. Königschaffhausen muss punkten, aber die spielerische Qualität der Simonswälder ist etwas höher einzuschätzen. 1:3.