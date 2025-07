Das Derby in Nördlingen stand auf der Kippe

Während Türkspor Augsburg weiter tor- und punktlos bleibt, konnte der TSV Kottern mit dem 1:0-Erfolg den Fehlstart vermeiden. Die Oberallgäuer legten gleich gut los, Matthias Jocham und Kevin Haug verpassten die frühe Führung. Für die sorgte dann Noah Hackenschmidt nach einem schönen Angriff.

Türkspor fing sich in der Folge, hatte bei einem Pfostenschuss Pech und war gerade nach Standards gefährlich. In der zweiten Halbzeit gab Kottern lange Zeit den Ton an, erst in der Schlussphase kam Türkspor wieder auf. Allerdings stand die Kotterner Defensive sicher.

„Wir haben heute das „Wir-Gefühl“ auf den Platz gebracht und gezeigt was uns ausmacht. Nach hinten gut verteidigt, nach vorne sauberen Fußball gespielt. Wir waren die bessere Mannschaft und hätten – einziger Wehmutstropfen – den Sack früher zumachen müssen,“ zeigte sich Kotterns Spielertrainer Martin Dausch sehr zufrieden. (beß)

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 100

Tor: 0:1 Noah Hackenschmidt (14.)