Das Derby in Biene fällt aus

Das für den heutigen Freitag geplante Oberliga-Duell zwischen dem SV Holthausen Biene und dem SC Spelle-Venhaus fällt aus. Die widrigen Witterungsbedingungen machten den Fußballern einen dicken Strich durch die Derby-Rechnung.
Regen und der Sturm sorgten für die Absage der Partie am Biener Busch. Diese Entscheidung traf am Freitagvormittag die Platzkommission. Die beiden Sportlichen Leiter Joachim Korte (Biene) und Markus Schütte (Spelle) hatten bereits am Donnerstag vorsorglich telefoniert.
Schütte und Korte werden wegen eines möglichen Nachholtermins in Kontakt bleiben. Weil die Entfernung zwischen dem Getränke Hoffmann Stadion und dem Biener Busch gerade 32 Kilometer beträgt, muss die Partie nicht zwangsläufig an einem Wochenende ausgetragen werden.
Denn die Wochenenden sind vorerst bei beiden Teams ausgebucht. Der SCSV bestreitet sein letztes Punktspiel in diesem Jahr am 6. Dezember gegen Lupo-Martini Wolfsburg. Biene ist eine Woche länger im Einsatz: Die Emsländer treten am 13. Dezember bei Eintracht Braunschweig II an. Danach beginnt die Winterpause. Die ersten Spiele 2026 sind am 21./22. Februar angesetzt.
Nächste Woche zwei Heimspiele
In der nächsten Woche bestreitet der SC Spelle-Venhaus zwei Heimspiele: Am Donnerstag (30.10.) erwartet er um 20 Uhr den Aufsteiger TSV Wetschen. Am Sonntag (2.11.) um 14 Uhr ist der SV Wilhelmshaven zu Gast im Getränke Hoffmann Stadion.