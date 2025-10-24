Das Derby in Biene fällt aus

Das für den heutigen Freitag geplante Oberliga-Duell zwischen dem SV Holthausen Biene und dem SC Spelle-Venhaus fällt aus. Die widrigen Witterungsbedingungen machten den Fußballern einen dicken Strich durch die Derby-Rechnung.

Regen und der Sturm sorgten für die Absage der Partie am Biener Busch. Diese Entscheidung traf am Freitagvormittag die Platzkommission. Die beiden Sportlichen Leiter Joachim Korte (Biene) und Markus Schütte (Spelle) hatten bereits am Donnerstag vorsorglich telefoniert.

Schütte und Korte werden wegen eines möglichen Nachholtermins in Kontakt bleiben. Weil die Entfernung zwischen dem Getränke Hoffmann Stadion und dem Biener Busch gerade 32 Kilometer beträgt, muss die Partie nicht zwangsläufig an einem Wochenende ausgetragen werden.