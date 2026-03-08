Das Derby in Aindling wird zur Nullnummer

Verteidiger Alexander Meixner (links) stoppte im Derby den Aindlinger Torjäger Laurin Völlmerk. – Foto: Reinhold Rummel

Während das Derby zwischen dem TSV Aindling und dem FC Stätzling in der Landesliga Südwest ohne Treffer über die Bühne ging, fielen beim Duell des TSV Rain gegen den FC Kempten die Tore wie reife Früchte. Vor allem in den Anfangsminuten. Am Ende hieß es 3:3. Es war das gleiche Resultat wie beim Auftritt des TSV Schwabmünchen beim SV Manching.

Als gerecht darf das 0:0 im Derby zwischen dem TSV Aindling und dem FC Stätzling sicher bezeichnet werden. Ob es sich um eine hochklassiges Spiel handelte, da gingen die Meinungen bei den Fußballfreunden ein wenig auseinander. „Es hat schon schlechtere 0:0 gegeben“, urteilte Aindlings Trainer Florian Fischer. Diese Aussage kann man so stehen lassen, wenn sich der Blick des Betrachters in erster Linie auf die letzten Minuten konzentriert. Da waren eine Reihe von attraktiven Szenen zu sehen und zwar auf beiden Seiten.

„Das war heute kein Vergleich zu unserem Spiel in Kempten", stellte Fischer fest, „das war ein ganz anderes Engagement, eine klare Steigerung." Er hatte seine Leute angewiesen, es in erster Linie mit langen Bällen zu versuchen: „In der Defensive haben wir größtenteils gut gemacht." Stätzlings Trainer Loris Horn meinte: „Wir hatten eine ganz schwierige Vorbereitung. Erste Halbzeit war heute ein langes Abtasten, viele Unterbrechungen. Die weite Halbzeit war es für die Zuschauer schöner anzusehen. Wir sind zufrieden mit dem 0:0. Und komplett betrachtet war es auch gerecht."

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 185

Wer verstehen will, wie bedeutsam dieses Spiel für den TSV Hollenbach war, der muss nur auf den Jubel von Maximilian Zeyer nach seinem Tor zum 3:1 blicken. Der eingewechselte Angreifer hatte gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell den Ball an der Mittellinie erobert, den Weg zum Tor gesucht und war nach dem erfolgreichen Abschluss in den auffangbereiten Armen seines Trainers Daniel Zweckbronner gelandet. Das entschied das Kellerduell, obwohl die Oberallgäuer mit dem Schlusspfiff noch zum Anschluss durch Simon Frasch kamen.

Hollenbach hatte die Partie zunächst klar im Griff. Fabian Frieser und Michael Schäfer hatten für einen beruhigenden 2:0-Vorsprung gesorgt. Das Spiel plätscherte vor allem im zweiten Abschinitt so dahin. Bis es plötzlich spannend wurde, als Sebastian Perner der Anschluss gelang. Aber nur so lange, bis Zeyer losspurtete und zum 3:1 traf.

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Fabian Frieser (6.), 2:0 Michael Schäfer (18.), 2:1 Sebastian Perner (70.), 3:1 Maximilian Zeyer (85.), 3:2 Simon Frasch (90.+3)

Einen wilden Schlagabtausch lieferten sich Lukas Müller (links) und der TSV Rain mit dem Kempten (rechts Leon Rudenko). – Foto: Szilvia Izsó

Es war ein spektakuläres Duell zwischen dem TSV Rain und dem FC Kempten, die sich mit dem 3:3 die Punkte teilten. In einer vogelwilden ersten Halbzeit, die eher an einen „Tag der offenen Tür“ erinnerte als an taktische Finessen, fielen alle sechs Treffer in den 33 Minuten.

Die Kemptener legten los wie die Feuerwehr und gingen durch den Kopfball von Medhat Mekhimar schnell in Führung, vier Minuten später brachte eine sehenswerte Direktabnahme von Finn Steurer sogar das 0:2. Die Blumenstädter zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. Praktisch im Gegenzug markierte Eric Adam den Anschlusstreffer. Das Spiel blieb völlig offen: Fatlum Talla krönte ein beherztes Solo mit dem 2:2, dann war wieder der FCK am Zug und ging durch Mohammad Walizada in Front. Doch Eric Adam gelang wenig später schon das 3:3.

Erst nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild grundlegend. Nun dominierten jetzt Zweikämpfe und taktische Disziplin. Kempten blieb zwar das spielbestimmende Team, biss sich an der Rainer Defensive jedoch die Zähne aus. Die beste Chance zur Entscheidung vergab Rudenko in der 64. Minute, als sein Distanzschuss knapp das Rainer Tor verfehlte.

Schiedsrichter: Kevin Hegwein (Sugenheim) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Medhat Mekhimar (4.), 0:2 Finn Steurer (8.), 1:2 Eric Adam (10.), 2:2 Fatlum Talla (18.), 2:3 Mohammad Walizada (21.), 3:3 Eric Adam (33.)

Der SV Cosmos Aystetten muss weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten. Die Schützlinge von Trainer Thomas Hanselka zogen auch gegen den VfB Durach mit 1:2 den Kürzeren. Dabei war kaum ein Unterschied zwischen den abstiegsbedrohten Hausherren und dem Tabellenzweiten aus dem Oberallgäu auszumachen.

Durach konnte auf dem holprigen Geläuf seine spielerische Überlegenheit nicht ausspielen, verströmte nicht wirklich Gefahr. Das 0:1 kurz vor der Pause aus, als Gregor Mürkl einen Rückpass zum 0:1 verwertete, war eine schmeichelhafte Pausenführung. Und für Aystetten kam es noch schlimmer.Bei einem Konter stand Tim Seefried völlig blank und netzte vom Elfmeterpunkt aus zum 0:2 ein. Das war die Vorentscheidung. Aystetten steckte zwar nie auf, kämpferisch ist der Mannschaft überhaupt nichts vorzuwerfen, aber der Anschlusstreffer kam viel zu spät. In der 90. Minute konnte Methfessel einen Seitfallzieher von Maximilian Heckel gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Die anschließende Ecke flipperte durch den Duracher Strafraum ehe sie von Dominik Isufi mit Hilfe von VfB-Verteidiger Manuel Schäffler über die Linie bugsiert wurde.

Schiedsrichter: Sven Thoma (Ober-Mittelstreu) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Gregor Mürkl (39.), 0:2 Tim Seefried (64.), 1:2 Manuel Schäffler (90.+1/Eigentor)

Der gute Start im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf half dem FC Ehekirchen wenig, denn am Ende setzte es eine 0:1-Heimniederlage. Die Entscheidung fiel bereits nach einer Viertelstunde. Stefan Stöckl hatte seinen Mitspieler Thomas Nefzger in Szene gesetzt, welcher das Spielgerät zum 0:1 ins lange Eck drosch. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Ehekirchens Schlussmann Moritz Maiershofer gegen Stöckl einen höheren Rückstand verhindern.

Erst in der Schlussviertelstunde folgte dann ein Aufbäumen des FCE. Der eingewechselte Leon Lauber zielte haarscharf am langen Eck vorbei. Nicht besser erging es Matthias Schaff. Auch sein Abschluss ging knapp vorbei. In der 93. Minute konnte sich Jetzendorfs Torhüter Daniel Witetschek nochmals auszeichnen, als er eine scharfe Hereingabe vor dem einschussbereiten Nico Ledl retten konnte.

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Thomas Nefzger (15.)

Gelb-Rot: Peter Füger (90.+4/FC Ehekirchen)

Der 1. FC Sonthofen hat das Verfolgerduell gegen den FV Illertissen II mit 3:1 für sich entschieden. Druckvoll, mit viel Tempo legten die Sonthofer los. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Marko Jozic landete der Ball bei Sebastian Streit, der zum 1:0 vollstreckte. Auch dem 2:0 ging ein Standard voraus. Einen weiten Einwurf von Maurice Jaumann nutzte Jozic zum 2:0. Armin Bechter erhöhte wenig später nach Flanke von Diar Blaku sogar auf 3:0. Damit hatte der FCS schon nach einer halben Stunde die Weichen auf Sieg gestellt. Obwohl der FVI per Foulelfmeter durch Maximilian Merkel noch vor der Pause verkürzten.

Nach dem Seitenwechsel kam die Regionalliga-Reserve besser ins Spiel. Der FCS zog sich zurück und setzte auf Konter. Einen Freistoß von Niveto Caciel parierte FCS-Keeper Marco Zettler stark, ein weiterer Versuch des FVI traf nur das Aluminium. Viel mehr ließen die Hausherren aber nicht anbrennen und sicherten sich den verdienten Sieg. (dl)

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Sebastian Streit (14.), 2:0 Marko Jozic (21.), 3:0 Armin Bechter (27.), 3:1 Maximilian Merkel (37./Foulelfmeter)

In der Schlussphase hat die U21 des FC Memmingen im Auswärtsspiel beim FSV Pfaffenhofen einen möglichen Punktgewinn verspielt. Der Aufstiegsaspirant gewann schließlich mit 3:1. Fabian Kroh gelang für die jungen Memminger nach einem Alleingang die frühe Führung. Pfaffenhofen zeigte sich vom Rückstand nicht beeindruckt. Untersänger (6.) und Brudtloff trafen aber nur das Aluminium. Kurz vor der Pause vergab erneut Untersänger den möglichen Ausgleich und köpfte freistehend FCM-Torhüter Luis Stanzel in die Arme.

Besser machte es Maurice Untersänger nach gut einer Stunde und per Kopfball nach einem Eckstoß das 1:1. Kurz danach musste FCM-Torschütze Kroh verletzt vom Platz. Hinten standen die Memminger sicher – bis zur 86. Minute: Raymond Kreizer macht ebenfalls mit Köpfchen das 2:1. Dramatisch verlief die Nachspielzeit: Die Memminger hatten den Torschrei schon auf den Lippen, aber der Schuss von Adrian Keckeisen landete nur am Pfosten. Iman Nabi machte mit einem Konter mit dem 3:1 dann final alles klar.

FCM-Interimstrainer Trainer Tymur Cholariia, der Rainer Noll nach dessen Meniskus-OP vertrat, machte seiner Mannschaft keinen Vorwurf: „Wir sind sehr kompakt gestanden, haben aber bei zwei Eckbällen die Konzentration verloren. Das hat Pfaffenhofen als Spitzenteam sofort ausgenutzt.“ (ass)

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Fabian Kroh (4.), 1:1 Maurice Untersänger (61.), 2:1 Raymond Kreizer (86.), 3:1 Iman Nabi (90.+2)