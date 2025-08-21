Das Derby der Ausgebremsten: Altenerding empfängt Moosinning

Derby-Zeit in Altenerding: Sowohl bei der SpVgg als auch beim FC Moosinning ist die Anfangseuphorie vor dem heutigen Anpfiff um 18.15 Uhr im Sepp-Brenninger-Stadion verflogen. Beide starteten mit zwei Siegen verheißungsvoll in die Bezirksliga, dann setzte es zwei Pleiten.

Altenerding – Altenerdings Trainer Pedro Locke bilanziert: „Wir hatten in den ersten Spielen das nötige Spielglück auf unserer Seite, das uns dann in Walpertskirchen und Kammerberg fehlte.“ Doch der Coach macht klar, dass fehlendes Fortune keine Ausrede sein dürfe. Besonders die fahrlässige Chancenverwertung in Kammerberg ärgert ihn: „Wir müssen im Abschluss einfach effizienter und konzentrierter werden.“

Locke muss improvisieren

Personell muss Locke improvisieren. Neben den Langzeitverletzten Marc Winkelmann, Juan Gomez, Tobias Lamm und Lukas Bachmair fehlen nun auch die Urlauber Alexander Weiher und Leonardo Tunjic. „Natürlich ist das nicht ideal, aber nun haben andere Spieler die Chance, sich zu beweisen. Auch unsere Konkurrenten haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen“, so Locke.

Locke zollt dem FCM Respekt, hat ihn gegen Garching beobachtet. Fazit: „Er hat sich gut verstärkt und viel Erfahrung dazugewonnen. Der Sieg war absolut verdient. Auch wenn die klare Niederlage gegen Langengeisling zeigt, dass aufgrund des Umbruchs noch etwas die Konstanz fehlt, wird der FCM am Ende sicher oben mitspielen.“

„Wir wollen das Ganze positiv angehen und schauen, dass wir da etwas mitnehmen können“, sagt derweil FCM-Trainer Christoph Ball. Er hofft darauf, dass seine Mannschaft das Tal der Tränen bereits durchschritten hat. „Leider haben wir zuletzt die Trainingsleistungen nicht auf den Platz gebracht. Da brauchen wir wieder mehr Zweikampfbereitschaft, mehr Laufwillen und auch Zweikampfhärte. Das ist im Training alles da. Die Intensität, die Aggressivität und der Wille, aber im Spiel kriegen wir das nicht hin“, sagt Ball.

Moosinning „zuletzt teilweise peinlich“

Er meint, „dass das vor allem eine Kopfsache ist“, so der Coach, der mitten in der Englischen Woche nicht alles auf den Kopf stellen will, sondern auf Fortschritt durch Lernen setzt: „Wir haben natürlich intern schon Ursachenforschung betrieben, aber jetzt ist nicht die Zeit, um das in aller Deutlichkeit anzusprechen.“

Klar ist, dass beim FCM nach Rückschlägen im Spielverlauf zu schnell die Köpfe runtergehen und sich dann Baustellen auftun, die durch die beiden Auftaktsiege übertüncht wurden. Ball: „Das war zuletzt schon enttäuschend und teilweise peinlich, was wir da abgeliefert haben. Aber ich denke schon, dass sich unser Gefüge wieder finden wird.“

Zumindest personell schaut es besser aus: Maximilian Völke hat seine Verletzung auskuriert, Marco Esposito, Maximilian Schmid und Tobias Hartmann sind aus dem Urlaub zurück. Ball warnt: „Altenerding ist eine Mannschaft mit viel Tempo auf den Flügeln, da müssen wir dagegenhalten. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Laufbereitschaft, um einen Gegner in Schach zu halten, der ordentlich rumpelt.“

Vergangene Saison gewann Altenerding beide Duelle. Folgt der dritte Streich? Die Fans dürfen sich auf ein intensives Duell freuen – mit viel Emotion.

Tipps: Andreas Heilmaier setzt auf ein 2:1 für Altenerding, Michael Buchholz auf 2:1 für Moosinning.

Die Kader: SpVgg: Loher, Baumann, Bello, Bilalli, Dangl, De Oliveira, Dipalo, Flores, Khemessi, Kronthaler, Lisiewicz, Luberstetter, Mwamba, Nienhaus, Obermaier, Rymas und Takruri – FCM: Siegl, Reiser, Brugger, Völke, Winhart, Schmid, Hartmann, A. Abdane, G. Ball, T. Auerweck, Haas, Hones, Killer, Esposito, Siebald, Ulitzka, Häusler und Kamm