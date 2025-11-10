"Das darf uns nicht passieren" - Aufsteiger holt ersten Saisonpunkt

Die Partie begann mit viel Ballbesitz für die Gastgeber, doch Zählbares sprang zunächst nicht heraus. Stattdessen nutzte Sülbeck kurz vor der Pause eine Unachtsamkeit in der FT-Defensive: Linus Macke (42.) setzte sich nach einem langen Sprint durch und traf zum überraschenden 0:1. „Uns hat in der ersten Halbzeit einfach die Zielstrebigkeit gefehlt, vor allem aber auch das Tempo und die Spielgeschwindigkeit, um uns wirklich durchzukombinieren. Dann ist es dieser eine 50-Meter-Lauf, den wir verlieren, weil die Restverteidigung nicht passt – und dann liegen wir hinten,“ analysierte Runzer.

Nach dem Seitenwechsel reagierten die Braunschweiger mit wütenden Angriffen. Joker Florian Reinke (53.) traf nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum verdienten Ausgleich. Doch anstatt das Spiel zu drehen, leisteten sich die Turner erneut einen folgenschweren Abstimmungsfehler, wodurch Linus Macke keine Probleme hatte, die erneute Führung zu erzielen.

Erst in der Schlussphase gelang es den Freien Turnern, durch einen Foulelfmeter von Florian Reinke (81.) zumindest einen Punkt zu retten. Zufrieden war der Trainer dennoch nicht:

„Ein wahnsinnig frustrierendes Ergebnis – in einem Spiel, das nur auf ein Tor läuft. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit dieses eine Tor zugelassen und in der zweiten nach dem Ausgleich wieder gepatzt. Mit so einem Ergebnis können wir überhaupt nicht zufrieden sein – das darf uns in dieser Form einfach nicht passieren.“

Die Freien Turner gewannen von den letzten sechs Spielen nur eines und bleiben auf Platz neun. Für Sülbeck/Immensen war es ein besonderer Nachmittag, nachdem man endlich den lang ersehnten ersten Punkt in der Landesliga einfahren konnte und nun gestärkt in das Spiel gegen Fallersleben geht. Die Braunschweiger müssen beim nächsten Aufsteiger Germania Wolfenbüttel bestehen.