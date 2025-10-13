– Foto: Sascha Drenth

"Das darf uns nicht passieren" MTV gibt 2:0-Führung aus der Hand und verliert in Holthausen-Biene Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Holt. Biene MTV Wolfenb.

Der MTV Wolfenbüttel hat beim Tabellenletzten SV Holthausen-Biene eine schmerzhafte 2:3-Niederlage kassiert – und das nach einer scheinbar sicheren Führung. Bis zur 65. Minute deutete alles auf den dritten Auswärtssieg der Saison hin, doch dann brach die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan völlig ein.

„Wir sind gut reingekommen und hatten das Spiel bis zur 60., 65. Minute komplett im Griff“, bilanzierte Dogan. „Wir hätten da längst 3:0 oder 4:0 führen müssen – wir hatten vier Hundertprozentige, allein gegen den Torwart. Wir vergeben sie kläglich, und das darf uns einfach nicht passieren.“ Gestern, 14:30 Uhr SV Holthausen Biene Holt. Biene MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. 3 2 Abpfiff

Die Meesche-Kicker dominierten die Partie über weite Strecken der ersten Halbzeit. Akram-Dine Mohamadou brachte den MTV nach 29 Minuten verdient in Führung, Felix Lange erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (52.). Zu diesem Zeitpunkt schien der Aufsteiger alles im Griff zu haben. Doch die Vielzahl ausgelassener Chancen rächte sich – wie so oft im Fußball. „Nach dem 2:1 sind wir völlig nervös geworden. Uns hat der Mut verlassen, wir haben nicht mehr sauber verteidigt“, so Dogan. Der Anschlusstreffer durch Timo Nichau (68.) brachte Biene zurück ins Spiel, David Elfert glich per Foulelfmeter aus (80.). In der Nachspielzeit drehte erneut Nichau die Partie (90.+3).