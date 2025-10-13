"Das darf uns nicht passieren"

Der MTV Wolfenbüttel hat beim Tabellenletzten SV Holthausen-Biene eine schmerzhafte 2:3-Niederlage kassiert – und das nach einer scheinbar sicheren Führung. Bis zur 65. Minute deutete alles auf den dritten Auswärtssieg der Saison hin, doch dann brach die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan völlig ein.
„Wir sind gut reingekommen und hatten das Spiel bis zur 60., 65. Minute komplett im Griff“, bilanzierte Dogan. „Wir hätten da längst 3:0 oder 4:0 führen müssen – wir hatten vier Hundertprozentige, allein gegen den Torwart. Wir vergeben sie kläglich, und das darf uns einfach nicht passieren.“
Die Meesche-Kicker dominierten die Partie über weite Strecken der ersten Halbzeit. Akram-Dine Mohamadou brachte den MTV nach 29 Minuten verdient in Führung, Felix Lange erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (52.). Zu diesem Zeitpunkt schien der Aufsteiger alles im Griff zu haben. Doch die Vielzahl ausgelassener Chancen rächte sich – wie so oft im Fußball.
„Nach dem 2:1 sind wir völlig nervös geworden. Uns hat der Mut verlassen, wir haben nicht mehr sauber verteidigt“, so Dogan. Der Anschlusstreffer durch Timo Nichau (68.) brachte Biene zurück ins Spiel, David Elfert glich per Foulelfmeter aus (80.). In der Nachspielzeit drehte erneut Nichau die Partie (90.+3).
„Biene hat gespürt, dass da was geht, und sie haben sich richtig reingebissen“, sagte Dogan. „Wir haben die langen Bälle nicht verteidigt, sind zu passiv geworden. Und obwohl wir nach dem 2:2 noch zwei riesige Chancen hatten, machen wir sie nicht. Dann kriegst du sie hinten rein – genau so war’s.“
Nach dem couragierten Auftritt in Meppen ist die Niederlage ein herber Rückschlag. „Das ist brutal ärgerlich“, so Dogan. „Mich persönlich ärgert das sehr, weil wir das Spiel komplett kontrolliert haben – und es dann einfach herschenken.“
Für den MTV gilt nun, die Lehren aus dem Einbruch zu ziehen. Zu den Ursachen zählen neben mangelnder Chancenverwertung auch fehlende Ruhe in Drucksituationen. Dogan: „Wir müssen lernen, solche Spiele zu Ende zu bringen. Das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen.“
SV Holthausen Biene – MTV Wolfenbüttel 3:2
SV Holthausen Biene: Lukas Hüser, Fabian Thole, Daniel Olthoff (78. Rene Hillebrand), David Elfert, Tim Feldhaus, Philipp Elfert, Timo Nichau (95. Moris Werner), Christopher Schmitz, Justin Schallock, Bennet Thelen, Junior Razack Koné (20. Lion Wedekind) (87. Calvin Ransbury) - Trainer: Henning Schmidt
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Johannes Patz, Blerian Halimi, Felix Lange, Andre Linek, Nils Göwecke, Eric Hammer (46. Hannes Joppich), Akram-Dine Mohamadou (69. Maximilian Moslener), Konrad Vollbrecht, Ben Böder, Oliwier Bosacki (46. Phil Brand) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Schiedsrichter: Jannik Weinkauf (Oldenburg) - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Akram-Dine Mohamadou (29.), 0:2 Felix Lange (52.), 1:2 Timo Nichau (68.), 2:2 David Elfert (80. Foulelfmeter), 3:2 Timo Nichau (90.+3)