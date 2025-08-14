Das Cup-Stadion entsteht

Am Freitagabend spielt der FCWB gegen den FC Zürich.
Am Mittwochmorgen um 7 Uhr fuhren fünf Sattelschlepper à 15 bis 20 Tonnen im Wettswiler Moos vor. Die Sportanlage wird für das Cupspiel des FC Wettswil-Bonstetten gegen den FC Zürich zur functiomed-Arena umgewandelt.
«Es war nicht einfach, ein passendes Unternehmen zu finden, welches unseren Bedürfnissen und Ansprüchen gerecht wird», sagt der für die Infrastruktur verantwortliche Oliver Paschaweh. «Es ist halt die Jahreszeit der vielen Anlässe, zum Beispiel Schwingfeste, Open-Airs oder andere Fussballspiele im Schweizer Cup, wo David auf Goliath trifft.»
Engagiert wurde schliesslich die Firma Hofstetter aus dem bernischen Walkringen. Sie war bereits 2022 beim Cupspiel gegen die Grasshoppers und ein Jahr darauf bei jenem gegen Winterthur zuständig. Bauleiter Philipp Stöckli gab Auskunft: «Das Abladen und Bereitstellen des Materials dauerte rund zehn Stunden, das effektive Errichten der Tribünen nimmt zirka 24 Stunden in Anspruch.» Am Mittwoch und Donnerstag waren und sind tagsüber von 8 bis 18 Uhr 15 Monteure im Einsatz. Anschliessend, ab 18 Uhr, agieren 35 Helfende, bestehend aus Spielern der zweiten und dritten WB-Mannschaft sowie des Streethockeyclubs.
Die Kapazität der nach dem Patronaten benannten functiomed-Arena umfasst zirka 4300 Steh- sowie 660 Sitzplätze. Stadionöffnung am Freitagabend ist um 18.30 Uhr. An der Tageskasse wird nur noch eine beschränkte Anzahl an Tickets verfügbar sein.
Vereinshöhepunkt
Nach bereits zahlreichen WB-Cuphighlights war eine nochmalige Steigerung schwer vorstellbar. Mit dem FC Zürich gastiert nun auch der fünfte Schweizer «Sterne»-Club (mindestens zehn Meistertitel) im Säuliamt. Zuvor gaben sich bereits Servette Genf (17 Titel), BSC Young Boys (17), Basel (21) und die Grasshoppers (27) die Ehre. Anpfiff zum Spiel ist um 20.00 Uhr.
