Das Cup-Stadion entsteht

Innert zwei Tagen wird in Wettswil ein Stadion mit rund 5000 Plätzen errichtet. – Foto: Kaspar Köchli

Am Freitagabend spielt der FCWB gegen den FC Zürich.

Am Mittwochmorgen um 7 Uhr fuhren fünf Sattelschlepper à 15 bis 20 Tonnen im Wettswiler Moos vor. Die Sportanlage wird für das Cupspiel des FC Wettswil-Bonstetten gegen den FC Zürich zur functiomed-Arena umgewandelt. «Es war nicht einfach, ein passendes Unternehmen zu finden, welches unseren Bedürfnissen und Ansprüchen gerecht wird», sagt der für die Infrastruktur verantwortliche Oliver Paschaweh. «Es ist halt die Jahreszeit der vielen Anlässe, zum Beispiel Schwingfeste, Open-Airs oder andere Fussballspiele im Schweizer Cup, wo David auf Goliath trifft.»

– Foto: Kaspar Köchli

Engagiert wurde schliesslich die Firma Hofstetter aus dem bernischen Walkringen. Sie war bereits 2022 beim Cupspiel gegen die Grasshoppers und ein Jahr darauf bei jenem gegen Winterthur zuständig. Bauleiter Philipp Stöckli gab Auskunft: «Das Abladen und Bereitstellen des Materials dauerte rund zehn Stunden, das effektive Errichten der Tribünen nimmt zirka 24 Stunden in Anspruch.» Am Mittwoch und Donnerstag waren und sind tagsüber von 8 bis 18 Uhr 15 Monteure im Einsatz. Anschliessend, ab 18 Uhr, agieren 35 Helfende, bestehend aus Spielern der zweiten und dritten WB-Mannschaft sowie des Streethockeyclubs.