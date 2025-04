Das Comeback von Schiri Collmann

Mit der auf DFB-Ebene gekippten Altersgrenze für Spitzen-Schiedsrichter habe die Rückkehr von Arndt Collmann als Unparteiischer auf der überkreislichen Fußballbühne nichts zu tun gehabt, sagt Ulrich Schneider-Freundt. Dass der mittlerweile 48-jährige Referee im Sommer dort aufgehört hatte, basiere eher auf einem Missverständnis, meint der in Bollendorf an der Sauer lebende Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Fußballverbands Rheinland (FVR). Man sei davon ausgegangen, dass sich Collmann seinerzeit sowieso habe hier zurückziehen wollen. Eine Intervention des Spielkreises Trier-Saarburg, ein formeller Antrag Collmanns und ein Regeltest machten sein Bezirksliga-Comeback möglich. Am vorvergangenen Sonntag leitete er das Duell zwischen dem SV Sirzenich und Eintracht Trier II (0:2) und kam dabei mit einer einzigen Gelben Karte aus.