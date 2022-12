Oliver Seibert freut sich auf seine Traineraufgabe in Uedesheim. – Foto: SC Kapellen

Das Comeback: Oliver Seibert trainiert den SV Uedesheim Der in Ober- und Landesliga für den SC Kapellen tätige Coach löst beim Neusser A-Kreisligisten das zurückgetretene Trainertrio Dalibor Dobras, Timm Oppermann und Ioannis Kontogiannis ab.

Das gab es doch schon einmal: In der Saison 2016/2017 sprang Oliver Seibert, Sportlicher Leiter Jugend, Coach der C-Junioren und Ersatzkeeper, beim damals noch in der Oberliga kickenden SC Kapellen nach der Trennung von Toni Molina an der Seite von Wolfgang Brück als Trainer ein. Nach seiner Rückkehr zum SV Uedesheim hatte der inzwischen 38-Jährige in dieser Spielzeit auch acht Mal das Tor des A-Kreisligisten gehütet – und löst dort zum 1. Januar das umittelbar nach der 1:2-Niederlage am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen den SV Bedburdyck/Gierath nach dreieinhalb Jahren geschlossen zurückgetretene Trainerteam mit Dalibor Dobras, Timm Oppermann und Ioannis Kontogiannis ab.

Der Talent-Scout und Talentberater versichert jedoch, vorher mit Dobras gesprochen zu haben. Er sei in Uedesheim nicht als Torhüter eingestiegen, nur um dann das Traineramt zu übernehmen. „Wir hatten nicht mehr das Gefühl, die Mannschaft erreichen zu können. Und ich bin nach unserem gemeinsamen Entschluss, ehrlich gesagt, auch ein bisschen erleichtert, dass es zu Ende ist“, sagt Oppermann, der dem ehemaligen Oberligisten als Teammanager erhalten bleibt: „Jeder weiß, wiesehr ich am Verein und am Fußball hänge. Und mit Olli haben wir jetzt einen überragenden Trainer.“ Die Partie gegen Gierath hatte Seibert krank verpasst. „Und als der Vorstand um Willi Oerding auf mich zukam, konnte ich mir das ad hoc zunächst nicht vorstellen“, sagt der Inhaber der A- und B-Lizenz, der Co-Trainer Ignacio „Nacho“ Gutierrez mitbringt. „Aber das Projekt hat mich dann doch gereizt.“ Unterschrieben hat das Duo bis 2024, „aber wir werden jedes halbe Jahr schauen, ob es noch passt und ob meine Art zu coachen auch in der Kreisliga A funktioniert“, fährt er fort und verspricht: „Wenn es passt, kann es auch deutlich länger gehen. Nacho und ich warten jedenfalls nicht auf das erstbeste Angebot eines höherklassigen Vereins und sind dann weg. Ich bin dazu bereit, hier etwas aufzubauen, was nicht nur die Erste Mannschaft betrifft.“