"Das Clubhaus wurde wortwörtlich ‚auseinander‘ genommen"

Der Moment des Triumphs löste beim 1. FC Donzdorf II eine Welle der Begeisterung aus, die sich in einer langen Nacht entlud. „Wir haben selbstverständlich nach Abpfiff bis in die späte Nacht gefeiert. Eine Meisterschaft ist ja nichts Alltägliches, daher wurde ordentlich Gas gegeben und das Clubhaus wortwörtlich ‚auseinander‘ genommen“, berichtet Christian Czeisz gegenüber FuPa über die Szenen nach dem feststehenden Titel. Doch mit dieser einen Nacht soll es nicht getan sein; der Verein plant bereits weitere Feierlichkeiten, um diesen Erfolg gebührend zu würdigen.

Vom Relegationsfrust zur souveränen Favoritenrolle

Der Weg zur Meisterschaft war geprägt vom unbedingten Willen zur Wiedergutmachung. Nachdem der Aufstieg im vergangenen Jahr in der Relegation noch dramatisch verpasst wurde, gab es für die aktuelle Runde nur ein Ziel. „Nachdem wir letztes Jahr in der Relegation gescheitert sind, war es natürlich unser Ziel, dieses Jahr direkt den Titel zu holen. Nach der Einteilung der Staffel war uns dann schon klar, dass wir in diese Saison als Favorit gehen“, erklärt der Trainer die Ambitionen, die von Beginn an über dem Team standen.

Konstanz und Trainingsfleiß als Fundament des Erfolgs

Dass die Donzdorfer die Liga derart beherrschten – bisher stehen 19 Siege bei nur einem Unentschieden und einer Niederlage zu Buche –, führt die sportliche Leitung auf die mentale Stabilität zurück. „Um eine Meisterschaft zu holen, muss man die Leistung konstant hochhalten. Nur derjenige, der die wenigsten Schwächen zeigt, kann schlussendlich Meister werden. Das haben wir über die ganze Saison super hinbekommen“, analysiert Christian Czeisz. Ein entscheidender Faktor war dabei die Trainingsbeteiligung: Im Schnitt standen 18 bis 20 Spieler auf dem Platz, was nicht nur das Niveau, sondern auch den internen Wettbewerb und den Spaßfaktor hochhielt.

Breite im Kader und gelebte Rotation

Die personelle Tiefe erwies sich in der harten Phase der Saison als größter Trumpf. Der Trainer verfügt über ein Team, das Ausfälle ohne Qualitätsverlust kompensieren konnte. „Wir haben einen hervorragenden Kader für eine B-Ligamannschaft. Wir können jede Position gleichstark ersetzen. Wenn jemand ausfiel, konnten wir ohne Probleme den Verlust auffangen“, so Christian Czeisz. Um die Motivation im gesamten Gefüge zu sichern, wurde frühzeitig eine Rotation eingeführt, die jedem Akteur die verdienten Spielminuten garantierte.

Die Belohnung an der kroatischen Adria

Nach der Pflicht folgt für die Mannschaft die Kür in Form einer gemeinsamen Reise. Das Ziel steht bereits fest: Die Mannschaft zieht es nach Novalja in Kroatien, um am berühmten Zrće Beach den Erfolg zu feiern. Der Trainer, der die Destination bereits kennt, blickt der Fahrt wohlwollend entgegen: „Die Jungs werden dieses Jahr nach Novalja fahren. Da gibt es den sogenannten Zrće Beach. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dies einen Ausflug wert ist.“

Rückkehr in die Kreisliga A nach dem Abstieg 2024

Mit dem Erreichen der 100-Tore-Marke – aktuell stehen 101 Treffer bei nur 19 Gegentoren in der Statistik – schließt sich für den Verein ein Kreis. Der Aufstieg war die logische Konsequenz einer zweijährigen Planung. Auf die Frage, ob man das Aufstiegsrecht wahrnehmen werde, antwortet der Trainer unmissverständlich: „Selbstverständlich. Auf dieses Ziel haben wir nach dem Abstieg 2024 hingearbeitet.“ Der Abstand auf den Tabellenzweiten TG Reichenbach unterm Rechberg, der derzeit 50 Punkte aufweist, unterstreicht die Vormachtstellung des Meisters.

Stabübergabe und personelle Weichenstellungen

Trotz der aktuellen Euphorie bereitet sich der Verein bereits auf einen Umbruch an der Seitenlinie vor. Nach der Saison wird es auf der Trainerposition einen Wechsel geben. Der bisherige Spieler-Co-Trainer Daniel Oesterling rückt auf und wird in der kommenden Spielzeit als Trainer fungieren. „Der aktuelle Spieler-Co-Trainer Daniel Oesterling wird ab nächster Saison der Cheftrainer der Kreisliga A-Mannschaft“, bestätigt Christian Czeisz. Während Neuzugänge bereits sicher sind, verbleiben diese noch unter Verschluss, während Daniel Oesterling bereits Gespräche mit weiteren potenziellen Verstärkungen führt.

Der Klassenerhalt als Ziel für die Saison 2026/2027

Der Blick in die Zukunft ist von Realismus und strategischem Denken geprägt. Für die kommende Spielzeit in der höheren Klasse ist das Ziel klar definiert: Die Etablierung in der Kreisliga A. „In der nächsten Saison soll natürlich die Kreisliga A gehalten werden. Als Unterbau der Bezirksligamannschaft und Perspektive der U19 muss dies auch weiterhin das Ziel sein, in der Kreisliga A3 zu bleiben“, so das Fazit von Christian Czeisz. Der 1. FC Donzdorf II hat bewiesen, dass er bereit für den nächsten Schritt ist.