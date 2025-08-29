Im Rahmen der Diskussion um Strafen in Form von Punktabzügen und/oder Geldstrafen wegen Nichterfüllung der Schiedsrichtersollzahlen, zu der auf FuPa gerade hier eine Umfrage läuft , macht Schiedsrichter Franz Netzker auf ein weiteres Problem aufmerksam. Er teilt dazu das Folgende mit:

Das bringt einige Herausforderungen mit sich: Zum einen muss man sich jedes Mal neu aufeinander einstellen, was die Zusammenarbeit auf dem Platz erschwert. Zum anderen bedeutet es auch, dass man oft längere Fahrten und viele Abholungen organisieren muss. In der Praxis läuft es dann meist so, dass einer viel fährt und die anderen mitgenommen werden – ein richtiges Abwechseln oder Entlasten ist dabei selten möglich.

Ich möchte eine Erfahrung teilen, die mir in letzter Zeit häufiger begegnet und die vielleicht für die zukünftige Planung hilfreich sein könnte. Momentan habe ich oft das Gefühl, dass ich nicht mit meinem gewohnten Team eingeteilt werde, sondern immer wieder mit neuen Schiedsrichter-Kollegen unterwegs bin.

Wenn man dagegen häufiger mit einem eingespielten Team unterwegs wäre, hätte das gleich mehrere Vorteile:

Diese Faktoren könnten dazu führen, dass interessierte Personen abgeschreckt werden, Schiedsrichter zu werden, viele nur auf wenige Spiele kommen oder motivierte Schiedsrichter langfristig aussteigen.

Bessere Qualität der Spielleitung: Man kennt sich, vertraut einander und weiß, wie der andere in bestimmten Situationen reagiert. Das sorgt für eine klarere Linie im Spiel.

Weniger Absagen: Wenn man weiß, dass man mit Kollegen unterwegs ist, mit denen man sich gut versteht, freut man sich mehr auf die Ansetzungen und sagt seltener ab.

Fairere Verteilung beim Fahren: In einem festen Team kann man sich abwechseln, wer fährt, wodurch die Belastung gerechter verteilt wird.

Mehr Spaß und Zusammenhalt: Schiedsrichter sein ist manchmal herausfordernd – da hilft es, wenn man auch neben dem Platz ein gutes Teamgefühl hat.

Mehr Leistung bei Beobachtungen: Gerade bei Beobachtungen habe ich gemerkt, dass es ein Nachteil ist, immer mit neuen Gespannen zu pfeifen. Wenn man sich nicht kennt, entstehen Unsicherheiten, die sich direkt auf die Bewertung auswirken können. Mit einem eingespielten Team kann man viel performanter auftreten und seine Stärken besser zeigen.

Gewinnung und Bindung von Schiedsrichtern: Motivierte, zufriedene Teams wirken positiv auf Interessierte und erleichtern die Gewinnung neuer Schiedsrichter. Gleichzeitig fühlen sich bestehende Schiedsrichter durch ein vertrautes, gut funktionierendes Team stärker eingebunden, was ihre langfristige Bindung erhöht und die Fluktuation verringert.

Ich denke, dass es langfristig sowohl für die Schiedsrichter selbst als auch für die Vereine und die Spieler Vorteile hätte, wenn bei der Einteilung stärker darauf geachtet würde, Teams häufiger zusammen einzusetzen. Das steigert nicht nur die Qualität der Spielleitungen und die Motivation, sondern verbessert auch die individuelle Entwicklung der Schiedsrichter und trägt dazu bei, dass mehr Schiedsrichter gewonnen und gehalten werden können.

Ich hoffe sehr, dass dieser Vorschlag bei den richtigen Entscheidungsträgern Gehör findet und in die weitere Planung einfließt. Mir ist es ein echtes Anliegen, aktiv Einfluss auf das Schiedsrichterwesen zu nehmen und meine Erfahrungen einzubringen.