"Das bringt Dynamik rein, macht das Spiel schneller"

Mit der Saison 2025/2026 geht beim SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf niemand zufrieden ins Reine. Die Erwartungen konnten nicht erfüllt werden, die Mannschaft blieb zu häufig hinter ihren Möglichkeiten zurück.

Als entscheidenden Grund nennt er die fehlende Konstanz auf dem Platz: „Ein Hauptproblem war, dass wir auf dem Platz keine klare Spielidentität entwickeln konnten. Das lag sicher auch daran, dass wir gefühlt jede Woche mit einer komplett veränderten Startelf auflaufen mussten. Für die kommende Spielzeit steht die Entwicklung einer konstanten Spielphilosophie und mehr personelle Stabilität ganz oben auf dem Zettel.“

„Mit dem Verlauf der Saison 2025/2026 sind wir nicht zufrieden. Unterm Strich waren wir einfach zu selten erfolgreich und sind hinter unseren eigenen Ansprüchen geblieben“, sagt Marvin Klopsch gegenüber FuPa.

Die positiven Momente

Trotz der insgesamt enttäuschenden Spielzeit gab es Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben.

„Die kleinen Highlights der Saison waren die beiden Derbysiege gegen Strausberg und die Teilnahme am Giebelseecup, der mit einem sehr guten 3. Platz abgeschlossen wurde. Diese Spiele haben gezeigt, was im Team steckt, wenn Einstellung und Einsatz stimmen. Darauf wollen wir aufbauen!“

Diese Partien sollen als Grundlage für den Neustart dienen.

Vorbereitung mit Trainingslager als Höhepunkt

Der Blick richtet sich inzwischen auf die neue Saison. Im Mittelpunkt der Vorbereitung steht ein Trainingslager im polnischen Opalenica nahe Posen vom 31. Juli bis 2. August.

„Unser absolutes Highlight der Vorbereitung ist das Trainingslager im polnischen Opalenica nahe Posen vom 31.07. bis 02.08.“

Dabei geht es nicht nur um die sportliche Arbeit.

„Dort wollen wir ordentlich Meter machen, an unseren Grundlagen feilen und das Fundament für die neue Saison legen. Genauso wichtig wie die schweißtreibenden Einheiten auf dem Platz ist uns aber der Teambuilding-Faktor: Neben dem harten Training wird definitiv auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Auch unser neuer Präsident Patrick Kayser und Hauptsponsor Tobias Glaschke (NiceAir) werden das Trainingslager begleiten.“

Ein Torjäger als Vorbild

Ein allgemeines Lob für die Mannschaft fällt angesichts der vergangenen beiden Spielzeiten schwer. Eine Ausnahme macht Marvin Klopsch jedoch.

„Da wir in den vergangenen zwei Spielzeiten hinter unseren eigenen Ansprüchen geblieben sind, fällt ein allgemeines Fazit schwer.“

Hervorgehoben wird Phil Malech.

„Hervorheben möchten wir aber unseren Top-Torschützen der vergangenen Saison Phil Malech. Drei Spielzeiten in Folge jeweils 11 Tore zu liefern, ist eine überragende Quote und zeigt eine Qualität, auf die wir uns Woche für Woche verlassen können! Trotz dieser starken Bilanz ist Phil selten zufrieden mit sich selbst und will immer noch mehr. Genau dieser unermüdliche Ehrgeiz ist der Antrieb, den wir jetzt im gesamten Team brauchen!“

Entwicklung statt Tabellenplatz

Eine konkrete Platzierung als Saisonziel will der Verein bewusst nicht ausgeben. Stattdessen soll die Mannschaft wieder ein klares Profil entwickeln.

„Ein konkretes Ziel bezüglich des Tabellenplatzes rufen wir bewusst nicht aus. Stattdessen stellen wir unsere Entwicklung in den Vordergrund. Wir wollen wieder zu einer Mannschaft werden, gegen die absolut niemand gerne spielt!“

Dazu gehört auch eine klare Spielweise.

„Unser klares Ziel ist es, mutig und dominant aufzutreten und eine unverwechselbare Spielidentität auf dem Platz zu etablieren – einen Fußball, für den Blau-Weiß Petershagen zukünftig wieder echten Wiedererkennungswert hat.“

Favorit in der Ostbrandenburgliga

Die kommende Saison hält Marvin Klopsch für schwer vorherzusagen.

„Das ist in der Ostbrandenburgliga extrem schwer zu prognostizieren, weil die Liga unglaublich ausgeglichen ist und gefühlt jeder jeden schlagen kann.“

Wenn dennoch ein Favorit genannt werden müsse, falle die Wahl auf SG Müncheberg.

„Wenn man aber ein Team herauspicken muss, fällt unsere Wahl auf die SG Müncheberg. Durch ihre konstanten und starken Leistungen in den vergangenen Jahren sehen wir die SG Müncheberg in der Favoritenrolle.“

Veränderungen im Kader

Im personellen Bereich gibt es einige Veränderungen. Colin Fuß hat den Verein bereits im Laufe der vergangenen Saison verlassen. Der frühere Spieler des Weißenseer FC ist derzeit vereinslos.

Neu hinzu kommen Henrik Markhoff von der SG Union 1919 Klosterfelde, Tim Immo- Baum von der SG Bruchmühle 47, Mohammad Ismail von der SG Saarmund sowie Jan-Niklas Wolf, der reaktiviert wurde und zuletzt in der Saison 2021/2022 für den SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf spielte.

Zudem verstärken Paul Westphal, Fabian Prill, Steven Janke und Henry Pohl aus der eigenen Ü35 die erste Mannschaft. Im erweiterten Kreis befindet sich außerdem einige Gastspieler wie unter anderem Ben Hensel, der zuletzt für den FC Neuenhagen aktiv war.

Klare Haltung zu neuen Fußballregeln

Auch zu möglichen Regeländerungen im Fußball bezieht Marvin Klopsch Stellung.

„Den Countdown bei Zeitverzögerungen finde ich grundsätzlich in Ordnung. Das bringt Dynamik rein, macht das Spiel schneller und sorgt ab und zu für unvorhersehbare Überraschungsmomente und spannende Szenen. Ob ein Schiedsrichter dabei auf der Kreis- oder Landesebene starr die acht Sekunden mitstoppen muss, sei mal dahingestellt – da darf Fingerspitzengefühl walten und wegen mir auch mal zehn Sekunden dauern.“

Weitere Änderungen sieht er dagegen kritisch.

„Was den ganzen Rest angeht – wie feste Zeitlimits für Auswechslungen, verordnete Unterzahl nach Verletzungspausen oder Vorteile nach falsch ausgeführten Spielfortsetzungen: Das ist schlichtweg zu viel unnötige Regelkunde für unseren Liga-Alltag. Wir sollten den Amateurfußball nicht mit bürokratischen Sonderregeln überfrachten, sondern den Fokus auf dem Wesentlichen belassen!“

Ein Jahrhundert Fußball in Petershagen

Kurz nach Saisonbeginn wartet auf den Verein ein besonderes Ereignis.

„Ein ganz besonderes Highlight steht uns kurz nach dem Saisonstart bevor: Wir feiern 100 Jahre Fußball in Petershagen! Vom 28. bis 30. August 2026 laden wir das gesamte Doppeldorf und alle Fußballfreunde zu einem dreitägigen Jubiläumsausflug auf den Waldsportplatz ein.“

Das Programm umfasst an drei Tagen zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie. Am Freitag, 28. August, beginnt ab 16 Uhr die offizielle Eröffnung mit Kinderprogramm von Saki, Hüpfburgen, einer Halbzeitshow sowie einem Legendenspiel von 17 bis 20 Uhr.

Am Samstag, 29. August, folgt ab 11 Uhr ein Familienfest mit Foodtrucks, Fotopoint, Hüpfburgen, Fußballspielen aller Altersklassen, einem Live-Auftritt der Jugendband um 18 Uhr, einer Party mit DJ Mad Zee ab 20 Uhr und einer Lasershow am Abend.

Am Sonntag, 30. August, steht ab 11 Uhr der „Tag des Sports“ mit Präsentationen aller Abteilungen des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf, einem Probetraining beim LAC FUN MOL e.V. an der Weitsprunganlage sowie Tanz- und Bastelaktionen mit dem Eggersdorfer Carneval Club (ECC) auf dem Programm.

Zum Abschluss richtet Marvin Klopsch eine Einladung an alle Interessierten: „Kommt vorbei und feiert ein Jahrhundert blau-weiße Fußballgeschichte mit uns!“