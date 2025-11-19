„Das bleibt für immer“ – FVE verliert, aber wächst über sich hinaus

Der Pokalabend im Sportpark Nord wurde für den FV Bonn-Endenich trotz einer am Ende deutlichen 1:7-Niederlage zu einem der größten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte. Gegen den Drittligisten Alemannia Aachen hielt die Mannschaft von Trainer Serhat Dogan lange stark dagegen, bevor der Favorit in der Schlussphase seine ganze Klasse ausspielte.

Vor knapp 1.600 Zuschauern zeigte der Landesligist große Leidenschaft, Mut und einen beeindruckenden Zusammenhalt im gesamten Verein. „Es war total schön, es hat riesigen Spaß gemacht. Die Stimmung war bärenstark. Die Alemannia-Fans haben im Block richtig abgerissen – klar war der Pyrotechniker dabei – aber als Fußballfan muss ich sagen: Das war einfach beeindruckend.“, sagte Sportdirektor Markus Köppe überglücklich nach dem Abpfiff.

Der Drittligist, der mit drei Ligasiegen und neuem Trainer Mersad Selimbegovic angereist war, legte früh vor. Niklas Castelle traf zum 0:1 (9.), Mehdi Loune erhöhte kurz vor der Pause mit einem satten Distanzschuss auf 0:2 (43.). Endenich, aktuell Fünfter der Landesliga Staffel 1, ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

Nach einer Kopfballchance kurz nach dem Wechsel nutzte Nick Maier einen perfekten Steckpass von Ilias-Zion Sereke eiskalt zum 1:2-Anschluss (56.). Der Sportpark Nord kochte. „Dann machen wir in der 50. Minute dieses überragende Tor. Das war brutal stark. Ab da hatten wir Aachen 20 Minuten lang im Griff. Die haben kaum etwas zustande gebracht.“, so Köppe.

Tatsächlich schaffte es die Alemannia in dieser Phase kaum, Struktur in ihr Offensivspiel zu bringen. Endenich verteidigte mutig, setzte Nadelstiche – und zwang den Drittligisten zu einer Reaktion. „Alemannias Trainer musste mit Gindorf sogar seinen Top-Torjäger bringen – vermutlich früher als geplant –, einfach, um noch einen Impuls zu setzen.“

Tor nach Einwurf als Knackpunkt

In der 78. Minute kippte das Spiel endgültig, als Mika Schroers nach einem langen Einwurf per Kopf über Endenich-Keeper Malte Eisberg zum 1:3 traf. „Da haben wir kurz geschlafen, und ab da nimmt das Spiel seinen Lauf.“, sagte Köppe.

Was folgte, war die Bentley-Baxter-Bahn-Show: Der eingewechselte Offensivmann erzielte innerhalb von acht Minuten einen lupenreinen Hattrick (82./87./90.), darunter ein Strafstoß, bei dem Ertugrul Ünal Gelb-Rot sah (86.). Marc Richter setzte per Foulelfmeter in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2).

Auch wenn das Ergebnis hoch ausfiel, war Köppe weit davon entfernt, enttäuscht zu sein:

„Das 7:1 ist am Ende zwei bis drei Tore zu hoch, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist: Wir haben den Zuschauern lange ein tolles Spiel geboten.“