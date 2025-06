„Das beste Spiel der Saison“ zum richtigen Zeitpunkt: SC Freising feiert Klassenerhalt

Der zuletzt in der Kreisklasse bedrohlich taumelnde SC Freising hat sich die Top-Nationen vielleicht zum Vorbild genommen und 5:3 (4:1) gegen den TSV Reichertshausen gewonnen. Nach einer Saison zum Vergessen ist der Klassenerhalt in der Kreisklasse nun sicher.

Diese Spekulationen erübrigten sich jedoch schnell, weil Florian Pinkert schon in der 11. Minute zum 1:1 ausglich. Und dann kamen die Freisinger richtig in Fahrt. Das Spiel an sich war weitestgehend offen, aber der ligahöhere Club war brutal effektiv. Der SCF spielte zielstrebiger nach vorne, und im Gegensatz zu vielen Spielen im Saisonverlauf nutzte das Team aus der Luitpoldanlage seine Chancen. Vor der Pause trafen Vincius da Cunha (18.), Ervin Bytyqi (24.) und Fatih Masat (45.+1), nach der Pause noch einmal Bytyqi zur zwischenzeitlich beruhigenden 5:1-Führung (57.).

Freising führte haushoch, aber das Spiel war noch nicht entschieden. Die Reichertshausener, die in der A-Klasse alles in Grund und Boden geschossen haben, kamen in der letzten halben Stunde auf gefühlte 90 Prozent Ballbesitz. Nach dem 2:5 (Karl, 66.) wackelte der Sportclub bedrohlich, aber der A-Klassist machte nichts daraus. „Wir haben das Heft des Handelns aus der Hand gegeben“, sagte später Freisings Trainer Manuel Hobmeier, „aber wir haben unsere Struktur nicht verloren.“ Deshalb rannte Reichertshausen eher planlos an und machte seinen zahlreich nach Paunzhausen mitgereisten Fans wenig Hoffnung auf die große Wende. Das 5:3 (Milcic, 90. +4) war nur noch Ergebnis-Kosmetik.