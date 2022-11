„Das Beste kommt zum Schluss“: Spannung in der Kreisklasse 3 Zwei Derbys

Zum Abschluss der Vorrunde warten spannende Duelle in der Kreisklasse 3.

Landkreis – Bis auf den SV Warngau verabschieden sich am Wochenende in der Kreisklasse 3 alle Landkreis-Mannschaften mit dem letzten Spieltag in die Winterpause. Einzig die SV-Kicker müssen noch ein Nachholspiel bestreiten. Zuvor aber freuen sich die DJK Darching und die Warngauer auf das Derby zum Abschluss der Hinrunde. Um die Bonuspunkte für die Abstiegsrunde kämpfen der FC Rottach-Egern und der SV Bayrischzell.

FC Deisenhofen III – SV Bayrischzell Sa. 16 Uhr

Im Fernduell mit dem SV Warngau kämpft der SV Bayrischzell um die perfekte Ausgangslage für die Abstiegsrunde. Mit einem Sieg in Deisenhofen könnten die SV-Kicker ihren vierten Rang absichern und damit sechs Zähler mit in die zweite Saisonhälfte nehmen. „Wir werden alles versuchen, um ein gutes Spiel abzuliefern und es dem Gegner schwer zu machen“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. Allerdings fehlen bei den Gästen aufgrund beruflicher Verpflichtungen einige Spieler. „Wir wollen dennoch mit Punkten aus Deisenhofen in die Winterpause gehen“, erklärt Schmid.

TSV Weyarn – TSV Irschenberg So. 14 Uhr

Lediglich ums Prestige geht es zwischen dem TSV Weyarn und dem TSV Irschenberg. Die Hausherren werden die Vorrunde als Siebter beenden, Irschenberg kann die rote Laterne nicht mehr abgeben. „Wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen und werden wieder eine junge Truppe aufs Feld schicken“, verspricht Weyarns Coach Helmut Schenk. Im Hinspiel setzte sich Irschenberg mit 2:0 durch und holte damit seine ersten Punkte nach dem Aufstieg. Die Gäste wollen nach der guten Leistung gegen Deisenhofen und der unglücklichen 1:2-Heimniederlage noch einmal Selbstvertrauen für die Abstiegsrunde tanken. „Wir sind mit der Hinrunde nicht zufrieden und wollen uns in Weyarn mit einem Sieg in die Abstiegsrunde verabschieden“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger.

DJK Darching – SV Warngau So. 14 Uhr

Auch beim Duell zwischen der DJK Darching und dem SV Warngau geht es ums Prestige. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Remis, nun geht es für beide Teams um die Bonuspunkte. Die DJK könnte mit einem Sieg den zweiten Platz vorerst absichern, Warngau mit einem Dreier noch auf Rang vier springen. „Wir wollen gewinnen, um die Minimalchance auf Platz zwei zu bewahren“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier, der auf Christoph Lindmeier und Peter Hofstetter verzichten muss. „Das beste Spiel kommt zum Schluss, wir freuen uns alle riesig, dass wir nach langer Zeit wieder die Darchinger Erste herausfordern dürfen. Wir kommen mit Elan und Selbstvertrauen. Ich bin stolz darauf, was die Mannschaft bisher geleistet hat, und hoffe auf eine Überraschung“, erklärt SV-Coach Daniel Mayer.

SG Aying/Helfendorf – Rottach-Egern So. 15 Uhr

Beim Tabellenführer in Aying hat der FC Rottach-Egern nichts zu verlieren und könnte bei einem Sieg sogar noch am SV Warngau vorbeiziehen – und mehr Bonuspunkte mit in die Abstiegsrunde nehmen. „Aying ist der Favorit. Schon allein vom Tabellenplatz her. Zudem haben sie einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung, die wissen, wie der Hase läuft. Dennoch wäre ein positiver Abschluss für uns natürlich schön.“, sagt FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Rottacher gehen mit unverändertem Kader ins Spiel und werden erst einmal das eigene Tor verteidigen, um hinten die Null zu halten. ts