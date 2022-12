Das beste Halbjahr der Vereinsgeschichte Verbandsliga +++ Der FC Zuzenhausen hat eine Traum-Vorrunde gespielt +++ Eppingen benötigt Anlaufzeit

41 Punkte nach 17 Spielen, dazu der Einzug ins Halbfinale des badischen Pokals – der FC Zuzenhausen hat in der ersten Saisonhälfte komplett überzeugt. Einen schwereren Stand hat dagegen der VfB Eppingen. Der letztjährige Vierte ist zur Winterpause Zehnter, die spielerische Entwicklung zeigt aber nach oben.

Größte Überraschung Nordbadens

Es ging immer weiter und weiter. Der FC Zuzenhausen ist mit einer sehr starken Form in die Saison gestartet und hat diese bis zum letzten Spieltag vor der Winterpause gehalten. Eine derart überzeugende Konstanz hat vermutlich keiner der Konkurrenten den Grün-Weißen zugetraut. "Wir sind sehr glücklich über das bisher Erreichte, wollen uns aber nicht darauf ausruhen, sondern weiter angreifen", sagt Steffen Schieck. Zusammen mit seinem Trainerkollegen hat er aus vielen jungen Wilden eine kompakte Mannschaft geformt, die für reichlich Furore sorgt.

Selbstverständlich ist das nicht gewesen. "Wir haben in der Sommerpause mit Lauritz Fischer, Jonas Selz (beide sind in die Oberliga zur Sport-Union Neckarsulm gewechselt), Ramon Freymüller und Marcel Himmelhan wichtige Spieler verloren", erläutert Schieck. Wie schnell die Truppe diesen Verlust zusammen mit den Neuzugängen aufgefangen hat, konnte niemand erwarten.

Zuhause hat sich Zuze nahezu schadlos gehalten, die beiden Niederlagen gab es beim VfR Mannheim (1:2) und in Heddesheim (1:3). Gegen Mühlhausen (3:1), Spielberg (1:0), Bruchsal (2:1) und beim SV Waldhof Mannheim II (4:0) hat die Elf um Kapitän Dominik Zuleger mehrmals bewiesen, dass sie auch Top-Spiele kann.

Das Pokalfinale winkt

2023 tanzt der FC sogar noch auf zwei Hochzeiten. Nach dem letztjährigen Husarenritt ins Viertelfinale des badischen Pokals, wo gegen den SV Waldhof Mannheim Endstation war (1:3), geht es diese Saison mindestens eine Runde weiter. Am 14. März kommt der Regionalligist FC-Astoria Walldorf in den Häuselgrundweg. "Die Vorfreude darauf ist riesig", so Schieck, der die eigene Mannschaft nicht chancenlos sieht, "wir rechnen uns natürlich etwas aus, wobei uns bewusst ist, dass für eine Überraschung wirklich alles zusammenkommen muss."

Die Derbys

Eppingen und Zuzenhausen durften am 12. August die neue Saison im Verbandsgebiet offiziell eröffnen. Das Derby im Eppinger "Käfig" nutzte der FC zum ersten dicken Ausrufezeichen und siegte 4:2. "Es hat sich ausgezahlt, dass wir über die Vorbereitung mit einem Großteil des Kaders unser Programm durchziehen konnten", sagt Schieck zur optimalen Frühform. Sein Eppingner Trainerkollege sah eine verdiente Niederlage. "Zuze war an diesem Tag einfach besser und hat hochverdient gewonnen", sagt Christian Schweinfurth.

Ende November gelang es dem VfB dafür, den FC zu ärgern. Das 1:1 war der einzige Punktverlust, den Zuzenhausen zuhause hinnehmen musste. Schweinfurth konstatiert: "Daran hat man ganz gut unsere positive Entwicklung über die Vorrunde gesehen."