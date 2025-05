"Das Beste für uns ist, dass wir einen Punkt geholt haben"

"Das Beste für uns an diesem Spiel ist, dass wir einen Punkt geholt haben", so der Kapitän. Für den 28-Jährigen, der den Verein zum Saisonende Richtung SSV Ehingen-Süd verlässt, ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel: „Das Ziel ist der Klassenerhalt, wenn nicht sogar in der Abstiegsrunde oben dabei zu sein.“ Mit Blick auf seine neue Herausforderung in der Verbandsliga äußerte er sich motiviert: „Verbandsliga ist die Liga, wo ich spielen möchte, wo ich die Ambition auch hab und ich freue mich drauf nächstes Jahr da zu kicken.“

Aus Sicht der Gastgeber war der Punktgewinn vor allem eines: „Mehr wie glücklich“, fasste Kapitän Robin Biesinger den Auftritt des FV Biberach zusammen. Der Kapitän sagte folgendes zur Leistung seines Teams: „Wir sind mit dem Spiel auf jeden Fall nicht zufrieden. Es war nach dem letzten Auftritt am Sonntag ein komplett anderes Gesicht von uns.“ Biesinger kritisierte insbesondere die fehlende Aggressivität in den Zweikämpfen und die mangelhafte Struktur im Spiel nach vorne: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen, waren immer zu spät dran und nach vorne waren wir ideenlos, haben teilweise nur lange Bälle gespielt.“

Zufriedenheit trotz verpasstem Sieg

Auf der Gegenseite zeigte sich Mietingens Kapitän Robin Ertle trotz des Remis' nicht unzufrieden – auch wenn mehr möglich gewesen wäre: „Klar, wäre mehr drin gewesen. Mit ein bisschen Quäntchen Glück und ein bisschen Abschlussglück gewinnst du das Ding heute.“ Das Gegentor bezeichnete er als „unglücklich“, lobte aber gleichzeitig die Leistung seiner Mannschaft: „Die Zufriedenheit überwiegt jetzt. Aktuell holen nicht viele in der Rückrunde einen Punkt hier, Biberach ist nun schon seit 11 Spielen ungeschlagen.“

Ertle selbst brachte sein Team in der 43. Minute in Führung, ehe Kai Luibrand in der 64. Minute für den Ausgleich sorgte. Mit 27 Saisontreffern steht Ertle aktuell an der Spitze der Landesliga-Torjägerliste. Dass er damit kurz davorsteht, seinen eigenen Rekord aus der Vorsaison zu übertreffen, ist für ihn zweitrangig: „Wenn ich die Marke nicht erreiche und wir erreichen den Klassenerhalt, dann bin ich mehr als glücklich.“ Den Grund für seine anhaltende Treffsicherheit sieht er in der Kontinuität seiner Mannschaft: „Wir sind ein gut eingespieltes Team an der Offensive, und von dem her profitiere ich da voll von meinen Mitspielern.“



Zum Thema Klassenerhalt sagte Ertle zudem noch folgendes: "Also ich würde mal sagen, wenn wir so die nächste Wochen auftreten wie heute gegen den FV Biberach dann bin ich guter Dinge, dass wir das wir schaffen. Aber das muss man jede Woche auf den Platz bringen, sonst haben wir so Spiele wie in Oberzell und dann verlierst du halt. Von dem her wenn wir die Leistung auf den Platz bringen, können wir gegen jede Mannschaft in der Abstiegsrunde gewinnen, wenn wir es nicht auf den Platz bringen verlierst du gegen jeden, das ist halt die Landesliga."

Trainer Peruzzi: „Zufrieden mit dem Punkt“

FV-Trainer Florian Peruzzi zeigte sich nach der Partie ebenfalls mit dem Ergebnis einverstanden. „Tatsächlich ja“, antwortete er auf die Frage, ob der Punktgewinn seinen Erwartungen entsprochen habe. Er verwies auf die hohe Belastung seiner Mannschaft nach dem intensiven Spiel in Ravensburg: „Ich wusste, dass meine Mannschaft heute körperlich ein bisschen angeschlagen ist.“ Der Punktgewinn gegen einen direkten Konkurrenten sei daher wertvoll: „Gegen den direkten Konkurrenten ist es einfach wichtig, nicht zu verlieren.“

Mit dem Remis bleibt der FV Biberach im zwölften Spiel in Folge ungeschlagen und führt die Tabelle der Abstiegsrunde vorübergehend mit 30 Punkten an – einen Punkt vor dem FV Olympia Laupheim. "Wir haben jetzt am Sonntag noch Laupheim, da freuen wir uns auch auf das Derby. Das hätte im Winter keiner gedacht, dass wir beide uns wieder treffen und oben stehen, deswegen freut es mich extrem für Laupheim und für uns".

Peruzzi blickt positiv auf den weiteren Verlauf der Runde: „Wenn wir die nächsten Spiele erfolgreich gestalten, dann bleiben wir in der Liga – und das haben wir uns dann auch verdient.“