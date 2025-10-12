🗣: "Das beste Duo der Liga" – Hallberg begeistert – TSV schöpft Mut

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind in der ersten Halbzeit verdient mit 1:0 in Führung gegangen und hätten bis zur Pause vielleicht sogar noch das zweite Tor machen können. Traunstein war zwar feldüberlegen, aber wir hatten die besseren Chancen. Nach der Pause waren wir etwas besser im Spiel, trotzdem macht Traunstein aus dem Nichts das 1:1. Danach war Traunstein wieder feldüberlegen und hat ordentlich gedrückt. Unsere beiden Stürmer haben dann einmal schnell gezaubert, das 2:1 gemacht und erneut gezeigt, dass sie aktuell wohl das beste Sturmduo der Liga sind. Sie haben uns den Sieg gesichert, der verdammt wichtig war. Trotzdem dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen, denn es kommen noch schwere Wochen auf uns zu und da müssen wir weiter machen.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Erst mal Kompliment und Gratulation an Murnau. Die Jungs sind über 90 Minuten ein sehr hohes Tempo gegangen und haben uns wenig Zeit zum Atmen gelassen.

Wir haben seit Donnerstag wieder etwas Pech gehabt. Gerne wären wir mit voller Kapelle angereist, aber krankheitsbedingt fielen vier, fünf aus. Deshalb mussten wir wieder viel durchmischen und Spieler in die Startelf werfen, für die es eigentlich noch zu früh war. Aber: Überhaupt kein Vorwurf an meine Jungs, wir haben heute im Zuge unserer Möglichkeiten alles gegeben, müssen aber anerkennen, dass es für Murnau heute nicht gereicht hat.

Mit dem 1:0 sind wir auch sehr gut bedient heute, daher nochmal Glückwunsch an die Jungs aus Murnau!«

Wagner bedankt sich bei Murnauer Fans – Braun und Spieß ragen heraus

Martin Wagner, Trainer des Murnau: »Der Sieg geht insgesamt in Ordnung, weil wir als Team richtig gut verteidigt haben. Der Gegner hatte über die gesamte Spielzeit eigentlich keine nennenswerte Torchance. Trotzdem können wir, vor allem mit unserer zweiten Halbzeit, nicht zufrieden sein. Aktuell gelingt es uns nicht, solche Spiele früher zu entscheiden. Bezeichnenderweise musste eine Standardsituation herhalten – die Ecke, die Schatto zum Tor des Tages verwandelte.

In den kommenden Wochen müssen wir daran arbeiten, im letzten Drittel wieder klarer und entschlossener zu agieren. Andernfalls brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das irgendwann einmal nach hinten losgeht. Heute haben vor allem Jannis Braun und Samuel Spieß herausgeragt. Ein großes Dankeschön an die zahlreiche Zuschauer für euren Support!«

Knotenlöser bei Eintracht Karlsfeld? »Ein Sieg, an dem wir uns hochziehen wollen«