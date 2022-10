„Das Beste draus machen“: TSV Oberammergau fordert SV Ohlstadt II Personell geschwächt

Am Mittwochabend steht das Nachholspiel zwischen dem SV Ohlstadt II und dem TSV Oberammergau an. Für die Gastgeber wird es personell sehr eng.

Ohlstadt – Stefan Frombeck spricht von einer schwierigen Phase für die Fußballer des SV Ohlstadt. „Wir haben gerade viele kranke und angeschlagene Spieler in der Ersten und der Zweiten Mannschaft“, verdeutlicht der Reserve-Coach. Das schränkt die Möglichkeiten ein, gerade für die zweite Garde. Fürs Nachholspiel am heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr) standen ihm am Dienstag gerade mal 13 Mann zur Verfügung. „Ich hoffe, dass nicht noch einer wegfällt, sonst wird es echt eng.“