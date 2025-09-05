„Das Beste draus machen“ – Oberweikertshofens Mini-Kader stellt sich dem Spitzenreiter

Oberweikertshofen – Eine schwere Aufgabe steht dem SC Oberweikertshofen im Heimspiel am Samstagnachmittag ins Haus, wenn der bis jetzt ungeschlagene Tabellenführer TSV Schwabmünchen im Waldstadion aufkreuzt. Die Elf von Gäste-Trainer Emanuel Baum hat bisher siebenmal den Platz als Sieger verlassen und zweimal Unentschieden gespielt.

Ein Erfolg von Weikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle und seiner Elf über die Gäste aus dem Landkreis Augsburg würde schon eine große Überraschung bedeuten, zumal Schröttle auf zahlreiche Stammkräfte verzichten muss. Zwar ist Elias Eck wieder mit von der Partie, aber einige Spieler sind angeschlagen oder haben sich krankgemeldet. Was Schröttle überhaupt nicht versteht, ist, dass einige aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. „Da möchte ich mich nicht näher drauf einlassen.“ Die Mannschaft stelle sich deshalb quasi von selbst auf. „Wir müssen nun sehen, dass wir das Beste draus machen.“ Natürlich wäre ein Erfolg für die Moral der Mannschaft schon gut, so Schröttle. Wie der Spielertrainer seine Elf taktisch einstellen wird, konnte er noch nicht sagen. „Es kommt tatsächlich darauf an, wer am Samstag zur Verfügung steht.“

Hinzu kommt, dass die Heimauftritte des SCO nicht überzeugend verliefen. Drei Niederlagen und nur einen Sieg gab es auf eigenem Platz. Mit neun Punkten rangiert Oberweikertshofen auf einem hinteren Mittelfeldplatz. Auch wenn die Mannschaft zuletzt einen 2:0-Sieg vom starken Aufsteiger aus Stätzling mitbrachte, so verheißt gerade die Heimbilanz der Weikertshofener eben nichts Gutes. Eine Serie würde dem SCO einen Schub nach oben geben und erst einmal von den größten Sorgen befreien.