„Das Beste am Spiel war der Punkt“ – SV Eurasburg-Beuerberg verpasst den großen Schritt

Den großen Schritt aus der Abstiegszone der Kreisliga 1 haben die Eurasburger Fußballer zwar verpasst, aber zumindest das Minimalziel hat die Elf von Felix Jung beim 2:2 in Brunnthal erreicht. „Das Beste am Spiel war der Punkt“, machte der Übungsleiter keinen Hehl daraus, dass man mit dem Ergebnis zufrieden sein müsse.

Es gab vieles zu bemängeln am Auftritt der Eurasburger: „Leichte Ballverluste, keine Vororientierung. Lauter grundlegende Sachen“, monierte Jung. Dennoch gingen die Gäste nach 20 Minuten durch Felix Nörling per Kopf in Führung – bezeichnenderweise nach einem Eckball, denn aus dem Spiel heraus gelang nur wenig. Auch im Pressing gegen den Dreier-Aufbau der Gastgeber bekam Eurasburg keinen Zugriff. „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, sagte Jung. So rutschte kurz vor der Pause auch einer der zahlreichen langen Bälle von Brunnthal hinter die Kette und Alois Bachmann umkurvte noch den herauseilenden Stefan Klostermair im SVEB-Gehäuse – 1:1.

SV Eurasburg-Beuerberg lässt TSV Brunnthal im direkten Vergleich hinter sich