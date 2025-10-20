Das Bergische Derby zwischen FC Remscheid-DV Solingen endet 1:1

Heute im Röntgenstadion stand das Bergische Derby gegen DV Solingen auf dem Programm. Einer der Aufstiegsfavoriten zur Oberliga reiste personell stark besetzt an. Im vergangenen Jahr endete das Duell in Solingen 1:1, das Hinspiel gewann der FC Remscheid mit 2:0.

T. Zupo war nach Gelb-Rot gesperrt, L. Sola und L. Fronia fielen krankheitsbedingt aus. In die Startelf kehrten dafür F. Belzer, N. Burghard und F. Tasdemir zurück – alle drei waren zuletzt gesperrt gewesen.

Der FCR musste jedoch auf drei wichtige Spieler verzichten:

Auch der DV Solingen nahm drei Änderungen im Vergleich zur Vorwoche vor: T. Altuntas, I. El Joudi und M. Tunc standen neu in der Startelf.

---

Furioser Start des FCR

Der FC Remscheid begann wie die Feuerwehr: Nach gerade einmal 52 Sekunden zappelte der Ball im Solinger Netz!

F. Belzer setzte sich stark über die rechte Seite bis zur Grundlinie durch und flankte präzise in den Strafraum. R. Ben Hamada stieg am höchsten und köpfte ins lange Eck – 1:0 für den FCR!

Der DV Solingen war nach dem frühen Treffer zunächst völlig von der Rolle. Der FCR spielte weiter stark, presste hoch, war griffig in den Zweikämpfen – Solingen fand überhaupt nicht ins Spiel.

Nach vier Minuten die nächste Chance: F. Tasdemir zog ab, doch der Schuss hatte zu wenig Druck – der Torwart parierte sicher. In der 9. Minute dann fast das 2:0: A. Pedchenko drang über die linke Seite in den Strafraum ein, doch F. Tasdemir verpasste die Hereingabe nur um Zentimeter.

An der Seitenlinie tobte der Solinger Trainer – wild gestikulierend und weit außerhalb der Coaching-Zone. Bei „EA Sports“ wäre der Controller wohl längst durchs Wohnzimmer geflogen.

Erst in der 26. Minute kam Solingen zur ersten Chance: Nach einer Ecke landete ein Kopfball nur im Außennetz. Danach wurden die Gäste etwas stärker – vielleicht aus Angst vor der Reaktion ihres Trainers.

In der 31. Minute herrschte Chaos im FCR-Strafraum: D. Heinen konnte einen Schuss gerade noch auf der Linie blocken.

In der 33. Minute wechselte der FCR zum ersten Mal: S. Alo kam für S. Apicella, der laut Trainer „heute keinen guten Tag“ erwischt hatte – „wir brauchen aktuell jeden, der mitläuft und 100 % gibt“.

In der 38. Minute fiel dann der Ausgleich: Ein Solinger Spieler setzte sich bis zur Grundlinie durch und legte in den Fünfmeterraum zurück. A. Ilbay köpfte zum 1:1 ein.

---

Zweite Halbzeit: Kampf, Leidenschaft beim FC Remscheid und ein stark aufspielender DV Solingen aber nicht wirklich die zwingende Torabschlüsse.

Nach der Pause übernahm DV Solingen mehr und mehr die Kontrolle. Die erste gute Chance gehörte jedoch erneut dem FCR:

In der 69. Minute flankte Finn Belzer von rechts – die Hereingabe wurde zum gefährlichen Torschuss und strich nur knapp am Winkel vorbei.

Zwei Minuten später prüfte Solingen FCR-Keeper M. Horn – ebenfalls knapp daneben.

In der 76. Minute dann eine große Möglichkeit für Remscheid: Freistoß aus 25 Metern – Dominik Heinen zirkelt den Ball über die Mauer in Richtung Winkel, doch Solingens Torwart. D. Zenikov reagiert überragend und lenkt den Ball am Pfosten vorbei.

Mit zunehmender Spielzeit schwanden beim FCR die Kräfte. Solingen drückte auf den Sieg, fand aber kaum zwingende Torchancen. Zwei Kopfbälle landeten jeweils harmlos: einmal direkt bei Maurice Horn, einmal neben dem Tor.

---

Fazit

Ein leidenschaftliches Derby mit viel Einsatz auf beiden Seiten!

Das 1:1 ist ein gerechtes Ergebnis: Solingen hatte mehr Ballbesitz, der FC Remscheid dafür die klareren Chancen und eine starke erste Halbzeit.

Nach drei Niederlagen in Folge war das für den FCR ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Für DV Solingen war es das dritte sieglose Spiel in Serie.

---

Stimmen zum Spiel

E. Kizilarslan (Cheftrainer DV Solingen):

„Die ersten 30 Minuten gingen klar an den FC Remscheid – da hatten wir keinen Zugriff und keine Zuordnung. Danach lief das Spiel nur noch in eine Richtung. Wir haben das Derby angenommen, und meine Mannschaft hat verstanden, dass es in so einem Spiel nur über Leidenschaft geht. Leider wollte das zweite Tor nicht mehr fallen. Unser Ziel bleibt es, gesund zu wachsen und uns in der Tabelle weiter zu verbessern.“

Björn Joppe (Cheftrainer FC Remscheid):

„Zuerst einmal der DV Solingen spielt völlig zurecht oben mit – sie haben eine starke Mannschaft mit guten Einzelspielern.

Aber in unserer aktuellen Situation kann ich stolz auf meine Jungs sein. Ein Sieg wäre auch nicht unverdient gewesen. Solingen hatte gefühlt 90 % Ballbesitz, aber kaum klare Chancen. Wir hätten zur Halbzeit 3:1 führen können. In der zweiten Hälfte merkte man den Fitnesszustand, trotzdem hatten wir gute Möglichkeiten. Wir sind auf einem guten Weg – gegen einen Aufstiegskandidaten einen Punkt zu holen, darauf kann man aufbauen.“

---

Ausblick:

Der FC Remscheid tritt bereits am kommenden Freitag um 19:30 Uhr auswärts bei TuRU Düsseldorf an.

DV Solingen empfängt am Sonntag um 15:30 Uhr zu Hause den SC Union Nettetal.