Das bekommt Deljkovic zu Weihnachten

Für das Heimspiel am Freitagabend in der Oberliga gegen die Holzheimer SG fehlen Ratingen 04/19 mindestens zwei Spieler: Slone Matondos Saison-Aus wegen eines Knorpelschadens ist schon länger bekannt, doch beim torlosen Remis beim VfB Homberg am vergangenen Wochenende hat es auch Clinton Asare erwischt. „Das war Knie auf Knie, wie ein Pressschlag“, schildert sein Trainer Damian Apfeld und ergänzt: „Er hatte danach extreme Probleme, konnte nicht richtig laufen. Am Donnerstag hatte er einen MRT-Termin, wir kennen die Ergebnisse noch nicht.“

Der 20-Jährige kommt auf ähnlich viel Spielzeit wie Asare, allerdings auf ganz unterschiedlichen Positionen. Sein Trainer zählt auf: „Als Zehner, Sechser, Achter, als Innenverteidiger in einer Viererkette und in einer Dreierkette und dann noch als Außenverteidiger. Unser Torwart-Trainer Marcel Siepmann sagt immer im Scherz, dass er ihm Torwart-Handschuhe zu Weihnachten schenken will, weil ihm die Position ja noch fehlt.“

Der Ausfall schmerzt, hatte sich Asare doch im defensiven Mittelfeld, auf der „Sechser-Position“, gerade in der sehr erfolgreichen Saisonphase – seit fünf Liga-Spielen ist 04/19 ungeschlagen, vor dem Remis in Homberg gab es vier Siege – festgespielt mit guten Leistungen. Doch ein Ersatz für Freitag ist schon in Sicht: Der wahrscheinlich variabelste Ratinger, Armin Deljkovic, dürfte die Rolle übernehmen. Das sei zumindest „höchstwahrscheinlich“, sagt Apfeld.

Die würde Deljkovic allerdings vermutlich nicht unbedingt bekleiden wollen. Wenngleich Apfeld auch berichten kann: „Delko hat mir gesagt, ihm ist das relativ egal, wo er spielt. Für ihn ist es schön und wichtig, auf dem Feld zu stehen – wo ist dann zweitrangig. Er freut sich über jeden Einsatz, den er kriegen kann.“ Der Trainer ergänzt: „Delko macht es auf allen Positionen gut. Er wird daran wachsen, es wird seine Entwicklung beschleunigen.“

Nach dem Ausfall von Jimmy Can Atila hatte Deljkovic den auch durch Matondos Verletzung vakanten Posten des Linksverteidigers übernommen, zwischenzeitlich „drohte“ ihm auch die andere Seite, weil Bo Lasse Henrichs sich eine Handverletzung zugezogen hatte. Atila hat nach einer Woche Therapie nun weniger Schmerzen im Knie, spürt aber immer noch etwas – für die Partie gegen Holzheim sollte es reichen, doch ob er dann auch am Dienstag (19.30 Uhr) beim KFC Uerdingen auflaufen kann, ist fraglich.

Für das Heimspiel am Freitag wäre es aus Ratinger Sicht gut, wenn beide Außenverteidiger-Positionen besetzt wären, damit Deljkovic Asare ersetzen kann. Denn im Zentrum sieht Apfeld den Zugang vom FC Büderich auch am liebsten. „Da kann man dann drüber streiten, ob auf der Zehner- oder der Sechser-Position“, sagt der Chefcoach und fügt an: „Er ist beidfüßig und hat mit seinen erst 20 Jahren eine sehr hohe Spielintelligenz und Athletik. In Homberg ist nicht aufgefallen, dass er eigentlich Zentrumsspieler und kein Außenverteidiger ist. Er spielt die Position zwar ein bisschen anders, aber so intelligent und antizipativ mit einem sehr guten Stellungsspiel, dass er viele Bälle abfängt. Er wird bei uns nicht auf Dauer Außenverteidiger sein – aber er kann das.“

Apfeld nimmt die Favoritenrolle an

Das 0:0 in Homberg wertet Apfeld auch einige Tagespäter als Weiterentwicklung im Vergleich zum Saisonstart, als es bei der SpVg. Schonnebeck noch einen Nackenschlag in der Nachspielzeit gegeben hatte mit dem Treffer zum 3:4. „Nachdem es jetzt in Homberg auch nach der 80. Minute weiter 0:0 stand, haben wir gesagt: Wir gehen nicht noch weiter, sondern setzen auf eine kontrollierte Rest-Offensive und nehmen den einen Punkt mit“, sagt Apfeld und ergänzt mit Blick auf die Schonnebeck-Partie: „Hätten wir das damals auch gemacht, hätten wir einen Punkt mehr und Schonnebeck zwei Zähler weniger.“ Zur Erinnerung: 04/19 steht an der Spitze der Oberliga mit 29 Punkten komfortabel mit vier Zählern Vorsprung auf Schonnebeck, das ein Spiel mehr bestritten hat. Mit der Nachhol-Partie am Dienstag in Uerdingen ziehen die Ratinger nach Spielen wieder gleich.

Um auch danach noch an der Tabellenspitze zu stehen, würde also ein Sieg am Freitag ab 19.30 Uhr bereits langen – gegen den Aufsteiger, der auf Rang 14 steht, ist ein Sieg des Tabellenführers im Heimspiel naturgemäß eine Erwartung. „Jeder geht davon aus, dass wir das gewinnen“, weiß auch Apfeld. „Wir waren an zwei Spieltagen nicht Erster, und die Erwartungshaltung wird mit jedem Spieltag, den wir da oben stehen, größer. Der stellen wir uns auch, aber du musst trotzdem an dem Tag die Performance hinlegen und auch Spielglück haben.“ Nicht zu unterschätzen sei zudem „ein Unterschied in der Liga: die Jahreszeit“, warnt der Trainer. „In der Champions League ist der Rasen auch bei Minusgraden erwärmt – bei uns ist das anders. Wenn du auf gefrorenem Rasen oder Kunstrasen spielst, kann sich auch das Spiel ändern. Da braucht es andere Attribute wie Zweikämpfe, zweite Bälle und hohe Bälle. Das ist nicht unsere Kernkompetenz.“ Sie beherrscht aber Armin Deljkovic. Und gegen die kühleren Temperaturen dieser Jahreszeit bekommt er ja spätestens zu Weihnachten Handschuhe geschenkt – von Santa Siepmann.