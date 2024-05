Das bedeutet der Rückzug von Freialdenhoven für den Mittelrhein

So weit, so normal. Statt zwei sportlichen Absteigern - die Zahl hatte sich schon auf zwei verringert, da der BCV Glesch-Paffendorf bereits zurückgezogen hatte - gibt es nur noch einen Absteiger aus der Mittelrheinliga. Interessant wird es aber vor allem in der Passage, in der es darum geht, was passiert, wenn ein Team sein Startrecht in der nächsttieferen Liga nicht wahrnimmt. Genau so ist bei Freialdenhoven nämlich der Fall.

"Nehmen diese Mannschaften in der darauffolgenden Spielzeit ihr Startrecht in der

nächstniedrigeren Spielklasse nicht wahr, so werden die freien Plätze in diese Spielklasse durch einen vermehrten Aufstieg unter Anwendung der Quotientenregelung (VP-Beschluss vom 5. Dezember 2022) besetzt"

Konkret bedeutet das, dass sich für die Aufstiegskandidaten der Landesliga nichts ändert. Der Platz, den Freialdenhoven freiräumt, wird von einem Team eingenommen, dass sportlich abgestiegen wäre. Interessant wird es eine Etage darunter. Schließlich ist durch den Wegfall des sportlichen Absteigers eine Mannschaft zu wenig in der Landesliga - das wird durch vermehrten Aufstieg aufgefangen. Also wird es in dieser Saison gleich sieben Bezirksligaaufsteiger geben. Die vier Meister gehen sicher in die Landesliga, dazu die drei besten Vize-Meister. Der gleiche Fall dürfte im Normalfall auch in der Frage des Aufstiegs in die Bezirksliga gelten, schließlich ist ein Platz in der Bezirksliga durch den vermehrten Aufstieg in die Landesliga unbesetzt. So könnten die neun Kreismeister plus insgesamt vier Vize-Meister in die Bezirksliga aufsteigen.

